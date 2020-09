Kimi Räikkösen kasvomaski herättää ristiriitoja – professori ottaa yleisellä tasolla kantaa kohuttuun rautaristiin: ”Haluan uskoa...”

Historiantutkija Markku Jokisipilä kertoo näkemyksensä siitä, mitä rautaristi edustaa ja viestittää.

Kimi Räikkösen kasvomaskin kuvio on puhuttanut. Professori Markku Jokisipilä (vas.) arvioi rautaristin merkityksiä yleisellä tasolla.­

F1-tähti Kimi Räikkösen, 40, käyttämä kasvomaski on herättänyt kiivastakin keskustelua.

Belgian GP:n yhteydessä Räikkönen käytti kasvomaskia, jossa oli hänen nimensä lisäksi hänen ajonumeronsa seitsemän sekä risti. Samanlainen maski on nähty Räikkösen yllä jo aiemminkin.

Osa ihmisistä on nähnyt Räikkösen maskissa olevan rautaristin tapaisen kuvion ongelmallisena ja mauttomana. Asia on poikinut myös kärkkäitä ja ristiriitaisia kommentteja.

Esimerkiksi Formula E -sarjan parissa työskentelevä toimittaja Hazel Southwell otti asiaan tiukasti kantaa Twitterissä. Southwellin mielestä maskiin kuvioitu rautaristi on viittaus natseihin.

Rautaristi on alun perin saksalainen kunniamerkki, jonka kerrotaan perustuvan saksalaisen ritarikunnan käyttämään ristitunnukseen. Alun perin rautaristi on otettu käyttöön jo 1800-luvun alussa, eli paljon ennen natsien valtakautta Saksassa.

Myöhemmin myös natsit käyttivät kunniamerkkeinä muokattuja rautaristejä, joihin oli kuvioitu myös hakaristejä.

Ilta-Sanomat tavoitti professori ja historiantutkija Markku Jokisipilän, 48, joka kommentoi rautaristiä ja sen käyttöä yleisellä tasolla.

Mitä rautaristi nykymaailmassa mielestäsi edustaa?

– En haluaisi ykskantaan todeta, että se olisi täysin harmiton, koska siihen liittyy historiallisia mielikuvia. Mutta ei siitä voi vetää mitään suoraa yhteyttä natseihin.

– Mielestäni rautaristi liittyy vahvasti maskuliinisuuteen. Esimerkiksi rockbändi Motörhead käytti rautaristin kaltaisia tunnuksia. Bändin laulaja, britti Lemmy Kilmister totesi aikanaan, ettei tämä liity mihinkään ideologiaan, vaan siihen että rautaristin muodot olivat yksinkertaisesti vain visuaalisesti näyttäviä.

– Haluan uskoa, että Kimi Räikkösellä tämä rautaristi liittyy juuri tähän samaan kuin Kilmisterillä ja Motörheadilla – eli tämä kuvio, muoto on nykykielellä ilmaistuna yksinkertaisesti päheän näköinen.

Historiaa ei voi pyyhkiä pois, ja ihmisillä on väistämättä erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä. Kun tässä on nyt kyseessä rautaristi, niin minkälaisena näet nykyisen keskusteluilmapiirin?

– Nykyinen keskusteluilmapiiri on mielestäni hyvin tiedoton historiasta. Rautaristin historiallinen asiayhteys saattaakin ihmisiltä helposti unohtua.

– Rautaristiä on käytetty Napoleonin sodissa jo 1800-luvun alussa, ja sen historiallinen tausta on todella pitkä. Mitä rautaristi tarkoittaa ja mikä on ollut aikanaan keisarillisen Saksan panos ensimmäisessä maailmansodassa ja mitä kaikkea oli pelilaudalla toisessa maailmansodassa?

– Toisen maailmansodan muistot tuntuvat kiteytyvän vain juutalaisten joukkomurhaan, mutta kaikenlaista muutakin oli meneillään. Esimerkiksi Suomen käymä taistelu Saksan tukemana ei liittynyt millään tavalla juutalaisten joukkotuhoon, vaan Suomen itsenäisyyden puolustamiseen.