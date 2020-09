Valtteri Bottakselle taas kuraa – entinen F1-kuski lataa kovaa tekstiä suomalaisen heikkouksista

Jolyon Palmer moittii Valtteri Bottasta.

F1-kausi 2020 on ollut Lewis Hamiltonin juhlaa. Valtteri Bottas voitti kauden avauskilpailun, mutta sen jälkeen kuusinkertainen maailmanmestari on mennyt menojaan. Hamilton on voittanut viisi kauden seitsemästä kilpailusta.

Mercedeksen suomalaiskuski on jäänyt hänelle valitettavan tuttuun apumiehen rooliin, kun Hamilton on porhaltanut voitosta voittoon. Tämä ei ole jäänyt myöskään asiantuntijoilta huomaamatta.

Esimerkiksi Sky Sportsin F1-kisojen kommentaattori, entinen F1-kuski Martin Brundle yritti ruoskia Bottakseen vauhtia Belgian GP:n alussa tsemppaamalla: ”Kamoon, Valtteri, tee tästä meille kunnon kilpailu!”

Brundle kiritti Bottasta kisan avauskierroksella, kun suomalainen pääsi lähelle Hamiltonia lähdön jälkeen. Kunnon ohituspaikkaan hän ei kuitenkaan päässyt.

Avauskierroksen tapahtumat ovat myös toisen entisen F1-kuskin, Jolyon Palmerin, tähtäimessä. F1-sarjan omilla verkkosivuilla kolumnistina toimiva Palmer, 29, ei koskaan tullut tunnetuksi kuljettajana, jolla olisi ollut mitään asiaa kisojen kärkipäähän, vaikka hän ajelikin suhteellisen kelvollisella Renault’n autolla. Mielipiteitä häneltä silti löytyy, ja Bottas saa sapiskaa ajamisestaan sekä Belgiassa että Silverstonessa.

– Bottas oli lähdön jälkeen itse asiassa liian lähellä Hamiltonia La Source -mutkasta ulos ajettaessa. Hamilton vaihtoi vahingossa ykkösvaihteelle, ja hänen renkaansa sutivat valtavasti. Tämä hidasti hänen ulostuloaan mutkasta ja Bottas oli aivan hänen perässään matkalla Eau Rougeen, mutta koska hän oli niin lähellä, Bottaksen oli nostettava jalka kaasulta ennen mutkaa, Palmer arvioi.

Liian kova vauhti matkalla kuuluisaan Eau Rougen mutkaan ennen pitkää Kemmelin suoraa pakotti siis suomalaisen hidastamaan, mikä maksoi parhaan ohitusmahdollisuuden koko kilpailussa – avauskierroksella pitkän suoran päässä.

Palmerin mukaan tämä avasi kohdan paremmin ajaneelle Max Verstappenille tilaisuuden puolestaan ohittaa Bottas, ja niin oli käydäkin. Palmer väläyttää, että Hamilton auttoi Bottasta pitämään Verstappenin takanaan.

– Tallikaveri on ainoa syy, miksi Bottasta ei ohitettu. Hamilton pysyi oikealla, ja antoi Bottakselle imuapua. Verstappenilla ei ollut sitä, koska hän hyökkäsi suomalaisen ohitukseen ulkokautta. Verstappen on mielestäni isompi uhka Hamiltonin mestaruudelle kuin Bottas, joten ehkä Hamilton teki tämän tarkoituksella.

Palmer palasi myös Silverstonen kilpailuun tapahtumiin. Tuolloin Bottaksella oli myös tilaisuus ohittaa Hamilton lähdön jälkeen. Tuolloinkin Palmerin mielestä Bottas oli liian varovainen ensimmäiseen mutkaan ajettaessa, kun hän ei syöksynyt oikealta ohi, vaan antoi lopulta Hamiltonille tilaa.

– Bottaksen ylivarovaisuus, kun ajetaan rinnakkain kilpaa, tekee Hamiltonin elämästä helpompaa kuin se muuten olisi.