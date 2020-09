Belgian F1-osakilpailun hurja vaaratilanne huolestuttaa – autosta irti singonnut rengas tuo mieleen takavuosien kauhut

FIA on aloittanut tutkinnan tapahtuneesta.

FI-talli Alfa Romeon Antonio Giovinazzi menetti ajokkinsa hallinnan viime viikonlopun Belgian GP:ssä ja törmäsi vauhdilla rengasvalliin. Verrattain harmittoman näköisestä tilanteesta oli kehkeytyä suunnattoman vaarallinen, sillä italialaiskuskin auton vasen eturengas irtosi törmäyksen voimasta ja sinkoutui vauhdilla ajoradalle.

Giovinazzin perässä ajanut Williamsin George Russell sai väistettyä ajoradalle kimmonneen renkaan viime tingassa. Hän kuitenkin törmäsi äkkinäisen väistöliikkeensä seurauksena vastakkaiseen turvavalliin.

Giovinazzin tapaan autostaan omin avuin ulos kömpinyt Russell kertasi pelottavaa tilannetta Autosportille.

– Oli melko karmivaa nähdä eturenkaan lentävän radan yli ilman pienintäkään hajua siitä, mihin se oli menossa, joten olen kiitollinen, ettei mitään tapahtunut. Mielestäni yllättävämpää on kuitenkin se, ettei noin tapahdu useammin, 22-vuotias brittikuski totesi ja muistutti, että hervottomana lentänyt rengas olisi voinut osua hänen sijastaan yhtä hyvin myös ratahenkilökuntaan.

Sunnuntaina kolaroinut Giovinazzi on tallikaverinsa Kimi Räikkösen edellä MM-pisteissä.­

Kansainvälinen autourheiluliitto FIA onkin aloittanut tutkinnan Span GP:n vaaratilanteesta.

FIA:n kilpailunjohtaja Michael Masi myönsi, että sunnuntain vaaratilanne on ”huolenaihe” sarjan turvallisuuden kannalta. Hänen mukaansa tutkimukset tapaturman syystä aloitettiin heti ulosajon jälkeen.

– On liian aikaista tehdä vielä mitään päätelmiä tapahtuneesta. Tuon tyyppisessä tapaturmassa täytyy prosessoida kaikki saatavilla oleva data ja antaa oikeiden ihmisten tarkastella kunnolla koko asia: itse onnettomuus ja kaikki mitä siihen liittyy, Masi painotti Autosportin mukaan.

Daily Mailin mukaan FIA toivoo saavansa tutkintansa valmiiksi tulevan viikonlopun Monzan osakilpailuun mennessä.

FIA:n huoli ei ole turhaa, sillä autoista irronneet renkaat aiheuttivat takavuosina lukuisia hengenvaarallisia ja kuolemaankin johtaneita tapaturmia formula ykkösissä.

F1-autojen renkaisiin on asennettu turvakiinnikkeet kaudesta 1999 saakka, jotta ne eivät irtoaisi törmäyksissä. Turva-asetusta on päivitetty sittemmin useammankin kerran.

Vuoden 1986 Indianapolisin osakilpailua seurannut mies kuoli, kun autosta irronnut rengas osui häneen. Miehen vaimo sai mittavat korvaukset tapahtuneesta.

JJ Lehto ja Pedro Lamy kolaroivat Imolan GP:n lähtökiihdytyksessä kuusi vuotta myöhemmin, ja rytäkässä irronnut rengas aiheutti vakavat vammat kisaa seuranneelle poliisille. Kiinnikkeet tulivat pakollisiksi vuonna 1999, mutta vielä sitäkin seuranneella kaudella kaksi toimitsijaa kuoli radan ulkopuolelle lentäneistä renkaista Monzan ja Melbournen osakilpailuissa.

Viime vuosina, renkaiden kiinnitykseen liittyvien sääntöjen kiristyttyä, vastaavanlaisia vaaratilanteita on käynyt huomattavasti harvemmin.

26-vuotias Giovinazzi on kuljettajien MM-sarjan 15. sijalla. Hän on yltänyt pisteille vain kauden toisessa osakilpailussa Itävallassa. Russell puolestaan on sarjassa toiseksi viimeisenä.