Kommentti: Lewis Hamilton ja Max Verstappen ovat oikeassa, nyky-F1 on tylsää – ainoa tapa korjata ongelma on sula mahdottomuus

F1:ssä on aina ollut ylivoimaisia talleja. Muinaisina aikoina teknologia piti ne aisoissa, mutta ei enää, kirjoittaa Janne Oivio

Max Verstappen tiivisti hyvin monen F1-fanin ajatukset Belgian jonoajelun jälkeen: oli meinaan aika tylsä kisa. Mercedeksen ratissa jälleen ylivoimaiseen mestaruuteen ylivoimaisella autolla matkalla oleva Lewis Hamilton komppasi.

Britti muistutti, ettei yhden tallin ylivoima ole kuskien syytä. Sääntöjen laatijat ja autojen suunnittelijat ovat vastuussa.

Tallien välisillä massiivisilla budjettieroilla on tietenkin vaikutuksensa. Ei ole sattumaa, että juuri Red Bull ja Mercedes käyttävät eniten rahaa. No, Ferrari on sitten aina oma lukunsa. Joskus kulkee, toisinaan ei.

Viime vuosien F1:n merkittävin ongelma on ollut paitsi ennalta-arvattava jonoajelu lähes pomminvarmasti Mercedesten johdolla niin myös se, että nykysäännöt estävät kilpailuja olemasta arvaamattomampia.

Ensi kaudeksi kuvaan astuu kulukatto, joka saattaa jossain määrin kaventaa suurtallien ylivoimaa. Muut kulujen leikkaamiseen tähdätyt uudistukset ovat sen sijaan omalta osaltaan – eivät täysin tietenkään – vaikuttaneet kisojen tylsistymiseen ja kärkipään erottumiseen.

Autot eivät enää hajoa.

Teknisistä vioista johtuneet keskeytykset olivat pitkään omiaan laittamaan F1-kisojen järjestyksen uusiksi. Nykyisin niitä ei juuri enää nähdä.­

F1-autojen luotettavuus on tänä päivänä todella korkealla tasolla. Vielä 1990-luvun ja 2000-luvun isoimpia ja yleisimpiä murheenkryynejä ja keskeytysten aiheuttajia olivat moottoriviat ja vaihdelaatikko-ongelmat. Niiden korjaaminen tai korvaaminen ei ole edullisinta hommaa, ja pahimmillaan isot tallit pyörittivät moottorirumbaa, joka jätti pienemmät pahasti taakseen.

Ero nykypäivään on puhtaan teknologisen kehityksen lisäksi se, että tuohon aikaan menopelit silti viritettiin äärimmilleen, ja virhemarginaali oli paljon pienempi. Ei ollut maksimimäärää voimanlähteitä tai vaihdelaatikoita kauden ajalle. Nyt saat lähtöruuturangaistuksen, kun määrä ylittyy, tai esimerkiksi vaihdelaatikko joudutaan vaihtamaan sääntömääräistä aiemmin.

Tämä, yhdistettynä jatkuvaan renkaiden tarkkailuun, tarkoittaa tietysti sitä, että autoja ei ajateta kisasta toiseen yhtä äärimmilleen viritettynä. Riskittömämpi ajaminen säästää osia. Se myös vähentää draamaa. Kisasta toiseen parhaat autot ajavat paremmuusjärjestyksessä maaliin. Tavallaan reilua, mutta myös erittäin tylsää.

Tänä vuonna nähtiin aniharvinainen, erittäin dramaattinen kilpailu kauden avauksessa Itävallassa, kun peräti yhdeksän autoa jäi tien sivuun tekniikkamurheiden takia. Vastaavaa ei oltu nähty aikoihin – eikä nähdä jatkossakaan. Kisa oli, yhdessä Britannian rengasnäytelmän kanssa, sattuneesta syystä kauden viihdyttävin ja jännittävin.

Lajin historia on muistutus siitä, että pitkään tämä oli sääntö, ei poikkeus. Mika Häkkinen voitti maailmanmestaruuden 1999, vaikka joutui keskeyttämään viidesti 16 kilpailun aikana. Kaksi oli omia ajovirheitä, mutta tänä päivänä moinen keskeytysten tulva vesittäisi mestaruushaaveet varmuudella.

Samalla kaudella kelpo Williamsin autolla ajanut Alex Zanardi joutui keskeyttämään hurjat 10 kertaa.

Kun Keke Rosberg voitti 1982, keskeytti MM-haastaja Alain Prost seitsemän kertaa 16 kilpailun aikana, useimmiten Renault’n huippunopean mutta epäluotettavan turbomoottorin annettua periksi. Ei ole lainkaan sattumaa, että Rosberg oli mestaruusvuonnaan selvästi parhaiten kasassa pysyneen auton pilotti. John Watson ja Niki Lauda löysivät itsensä myös harva se kilpailu radan varresta McLareniensa kanssa.

Koneviat uhkasivat Mikä Häkkisen maailmanmestaruutta 1999.­

Esimerkkejä löytyy hurja määrä joka vuodelta lajin historiasta – ennen kuin päästään viime vuosikymmenelle ja pennin- sekä teknologianvenyttämisen vuosiin.

Kyse ei ole siitä, etteikö 1970–90-luvuilla olisi ollut ylivoimaisia autoja. McLaren vuonna 1988 ja Williams 1992–93 näyttivät miten käy, kun ylivoimainen auto oli myös luotettava. Nämä kaudet olivat kuitenkin täysiä poikkeuksia. Tekniikan kestämisellä oli lähes poikkeuksetta valtava vaikutus mestaruustaisteluun. Jo mainitulla kaudella 1999 Eddie Irvine ja jopa Heinz-Harald Frentzen pääsivät kuin varkain tappelemaan tittelistä Häkkisen kanssa, koska heidän autonsa toimivat suomalaisen menopeliä suotuisammin. Tämä johti dramaattiseen kauden huipennukseen, jota ei muuten olisi lainkaan nähty.

Vielä viime vuosikymmenellä rengasvalmistaja Pirelliltä toivottiin tarkoituksella nopeammin kuluvia renkaita, jotta ne johtaisivat suurempaan jännitykseen kisapäivänä.

Lopputulos ei varsinaisesti muuttunut, paitsi kilpailuista tuli ajoittain entistä enemmän renkaansäästelyä kuin kovaa kilvanajoa.

Mikä on siis vastaus tänä päivänä? Pelkään, ettei sellaista ole.

Kukaan ei voi mennä sanomaan F1-talleille, että menkää ja tehkää autoistanne vähän huonompia, että ne hajoavat taas enemmän.

Sen sijaan kenties budjettikaton voisi ehkä luovalla sääntöjen kirjoittamisella yhdistää mahdollisuuteen vaihtaa auton sisäisiä osia, kuten voimanlähteitä tai vaihdelaatikoita, hieman nykyistä liberaalimmin. Antaa tallien viedä autonsa taas äärimmilleen, joskin vähän pienemmillä resursseilla. Silloin voidaan nähdä enemmän sattumanvaraista draamaa kilpailujen aikana.

Jacques Villeneuve sai tottua keskeytyksiin sen jälkeen kun hän vaihtoi Williamsilta BAR-talliin.­

Tässä on vain kaksi merkittävää ongelmaa. Ensinnäkin ajatus sotii filosofisesti kulujen leikkaamista vastaan. Mutta ennen kaikkea mahdollisesti lisääntyvä autojen epäluotettavuus voi johtaa vaarallisiin onnettomuuksiin. Sitä ei varmastikaan haluta, ja hyvä niin.

Valitettava totuus on, että formula 1 on nykyisessä jamassaan omasta syystään. Budjettikattoa vastusteltiin liian kauan, ja isot pääsivät kasvamaan liian isoiksi. 2010-luvulla Williams jäi surullisen kuuluisin seurauksin jalkoihin ja McLaren on romahtanut kauas kärjestä. Edes autojätti Renault’n satsaukset eivät riitä kärkikolmikkoon.

Kuten eurooppalaisessa jalkapallossa, myös F1-maailmassa kärkeen pääsee vain aivan järjettömällä tuhlaamisella. Vaikka erot saattavat ensi kauden kulukatosta lähtien hieman tasoittua, niin muistetaan, että kaikki kulut eivät kuulu 175 miljoonan dollarin katon alle. Lisäksi se ei poista jo nähtyä kehitystä esimerkiksi olosuhdeasioissa. Mercedes, Red Bull ja Ferrari ovat infrastruktuuriltaan valtavasti muita edellä. Siitä on hyötyä, vaikka uusia suitsia tuleekin.

Kaudeksi 2022 tulevat isot aerodynaamiset sääntömuutokset ovat mahdollisuus sille, että tallien järjestys heittää hetkeksi taas häränpyllyä. Se, mitä turbomoottorien aikakausi on meille osoittanut on, että jos uudistusten isojaossa jää jalkoihin alussa, niin sitä ei helposti muutetakaan.

En sanoisi, että F1 on tuhon tiellä. Mutta liiallinen painotus kestävyyteen ja säästeliäisyyteen on hukannut lajista sen kauan kadoksissa olleen arvaamattomuuden elementin.

Ei tarvitse olla ennustaja sanoakseen, että Monzan kisan palkintokorokkeella ovat Hamilton, Verstappen ja Valtteri Bottas. Loppujärjestys? Onko sillä väliä?