Ferrarin tuska käsin kosketeltavaa – tallipomolta lohduttomia kommentteja tilanteesta

Ferrarin Span kisaviikonloppu oli todellinen mahalasku.

Ferrarin Belgian kisaviikonloppu oli todellinen mahalasku ensimmäisistä vapaista harjoituksista Span osakilpailun ruutulipulle asti. Punaiset paholaiset ajoivat ehjinä maaliin, mutta siihen laihatkin ilonaiheet loppuivat. Sebastian Vettel oli kilpailun 13:s, Charles Leclerc 14:s, pari sekuntia kokeneen tallikaverinsa perässä.

– Olemme pettyneitä ja vihaisia, kuten varmasti fanimme ja hyvästä syystä, Ferrarin tallipäällikkö Mattio Binotto jyrähti kisan jälkeen Autosportin mukaan.

– Tämä on hankala paikka kaudella, josta tiesimme jo ennakkoon tulevan vaikea. Meidän on vain pysyttävä lujina.

Molemmat Ferrari-kuskit jäivät kymmenen parhaan, eli pisteille yltävien sijoitusten ulkopuolelle. Sijalle 12 Alfa Romeollaan ajanut Kimi Räikkönen oli lopulta Span paras Ferrarin moottorilla ajanut kuljettaja.

Leclerc kommentoi, että Ferrari oli tehoton, että sillä oli vaikea ohittaa Kemmelin suoralla edes liikuteltavan takasiiven, eli DRS:n avulla.

– Todella turhauttavaa. Tämä oli todella vaikea viikonloppu meille, monacolainen kommentoi.

Vettel siirsi jo katseensa syyskuussa ajettaviin Italian Mozan ja Mugellon kotikisoihin.

– Meillä on kaksi tärkeää kisaa tulossa. Keskittymisemme on nyt niissä. On kuitenkin oltava realistisia: emme voi odottaa ihmeitä. Paketti on mitä on, Vettel sanoi.

Ferrari on valmistajien MM-sarjassa vasta viidentenä.