Ferrarin F1-pomo selittää huonoja tuloksia – ”Emme ole keksineet”

Ferrarin ajajat starttaavat sunnuntain kisaan kärkikymmenikön ulkopuolelta.

Kisaviikonloppu Belgian Spassa on ollut Ferrarin F1-tallilta toistaiseksi heikoin tällä kaudella.

Charles Leclerc starttaa sunnuntain kisaan 13. lähtöruudusta ja Sebastian Vettel seuraavasta.

Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto pitää notkahdusta väliaikaisena.

– Tämän viikonlopun ongelmana on ollut se, ettemme ole keksineet miten saisimme renkaat toimimaan. Auto on sama kuin aiemmissakin kisoissa, joten selvästi on muita ongelmia, koska olemme yhä enemmän jäljessä kuin meidän pitäisi, Binotto sanoi Autosportin lainaaman Sky Italian mukaan.

Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto.

Binotto selitti myös, että auton aerodynamiikkaa on säädelty mahdollisen sadekelin mukaan. Näiden kokeilujen arvailtiinkin vähän heikentävän aika-ajotuloksia.

Legendaarisella italialaistallilla on ollut vaikeuksia aikaisemminkin tällä kaudella.

Leclerc on ajajien MM-pisteissä kuuden osakilpailun jälkeen neljäntenä – kaukana kärkitriosta Lewis Hamilton–Max Verstappen–Valtteri Bottas. Vettel löytyy vasta sijalta 11.

Valmistajien MM-sarjassa Ferrari on viidentenä.

Ferrarin ajajat eivät ole saavuttaneet tällä kaudella yhtäkään osakilpailuvoittoa.

Leclerc on ajanut kahdesti palkintokorokkeelle oikeuttaneelle sijalle, Vettelin paras sijoitus on toistaiseksi kuudes.