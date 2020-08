Nico Rosbergin ostama kahden miljoonan euron hyperauto ällistyttää – huippunopeus peräti 412 kilometriä tunnissa!

Nico Rosbergin tilaustyönä tuleva auto on todella harvinainen.

Vuonna 2016 formula ykkösten maailmanmestariksi ajanut Nico Rosberg pitää vauhdista myös uransa jälkeen.

Hän on ostanut Rimac Automobilin C_Twon, joita on ollut tilattavissa vain 150 kappaletta. Kroatialaisfirman valmistaman sähköauton hinta on hulppeat kaksi miljoonaa euroa ja saksalainen saa omansa tilaustyönä ensi vuonna.

Rosberg esitteli automallia innoissaan YouTube-kanavallaan, eikä suotta.

Auton huippunopeus on 412 kilometriä tunnissa, moottorista löytyy 1 914 hevosvoimaa ja auto kiihtyy nollasta sataseen 1,85 sekunnissa!

– F1-autollani meni 2,6 sekuntia, joten luulen tämän pyöräyttävän jopa minun vatsani ylösalaisin, Rosberg kertoi videolla.

Rosberg ajoi F1:ssä kausina 2006–2016. Hänen isänsä Keke Rosberg voitti F1:n maailmanmestaruuden vuonna 1982.