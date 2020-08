Palaako Bernie Ecclestone, 89, salatun takaportin kautta F1-sarjaan? Tuttu kirjainyhdistelmä kauppakirjassa käynnisti huhumyllyn!

F1-tallin kauppakirjoista löytyy kiinnostava kirjainyhdistelmä.

Viime viikolla uutisoitiin, että Williamsin F1-talli on myyty. On ilmoitettu, että uusi omistaja on yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Dorilton Capital.

Sillä ei ole aiemmin ollut mitään yhteyksiä formula ykkösiin.

Kun kauppaa on ryhdytty tarkemmin penkomaan, on paljastunut, että Williams onkin itse asiassa myyty Dorilton Capitalin brittiläiselle tytäryhtiölle BCE Limitedille.

Mystisestä BCE Limitedistä on vaikea löytää tietoja, mutta kirjaimet BCE ovat alkaneet kiinnostaa formulapiireissä.

Ne ovat samat kuin Bernie Ecclestonen koko nimen Bernard Charles Ecclestonen etukirjaimet.

Palaako siis 89-vuotias teräsvaari Ecclestone F1-sarjaan Williams-tallin kautta, tavalla tai toisella?

Ecclestone on aiemmin kertonut haluavansa auttaa Williams-tallin perustajaa Frank Williamsia ostajaehdokkaiden löytämisessä.

– Etsin ihmisiä, jotka haluaisivat lähteä mukaan. Toivon, että löydämme jonkun, joka pystyy kunnolla pyörittämään tallia. Olisi kauheaa menettää sellainen historiallinen talli, Ecclestone sanoi kesäkuussa uutistoimisto AFP:lle.

Ecclestone osti Brabham-tallin vuonna 1972. Hän oli tallipäällikkönä ennen kuin nousi koko formula ykkösten päämoguliksi.