Nuoren formulakuskin traaginen kuolema varjostaa Belgian F1-kisaa

Anthoine Hubertia muistellaan loppuviikolla Belgian GP:ssä.

Ferrarin Charles Leclercille ja monille muillekin formulakuljettajille paluu Spa-Francorchampsiin on vaikeaa.

F1-yhteisössä ei ole unohdettu ranskalaiskuljettaja Anthoine Hubertin kuolemaa samalla radalla vuosi sitten.

Hubert menehtyi viime vuonna Span F2-kilpailussa tapahtuneessa hirvittävässä kolarissa. Hän oli vasta 22-vuotias.

Leclerc saavutti Belgiassa ensimmäisen F1-voittonsa Hubertin onnettomuuden jälkeisenä päivänä.

–Spa-Francorchampsin radalla on erityinen paikka sydämessäni. Siellä otin viime vuonna ensimmäisen voittoni, ja siellä menetimme myös ystävämme Anthoinen. On vaikeaa palata sinne. Hän on ajatuksissamme koko viikonlopun, Leclerc sanoi verkkosivusto Motorsportin mukaan.

Hubert oli vielä läheisempi ystävä AlphaTaurin ranskalaiselle F1-kuljettajalle Pierre Gaslylle.

– Tänä vuonna paluu Belgiaan on surullinen hetki. Tunsin Anthoinen niistä ajoista asti, kun ajoin seitsemänvuotiaana kartingia. Olimme myös Ranskan moottoriurheiluliiton organisoimassa koulussa ja jaoimme asunnon kuuden vuoden ajan, Gasly muisteli.

Hubert sai kuolemaan johtaneet vammat sen jälkeen, kun Juan Manuel Correa törmäsi keskelle ranskalaiskuljettajan autoa yli 250 kilometrin tuntinopeudella.

– Kun menemme Spahan, käytämme varmasti aikaa Anthoinen muistelemiseen. Hän oli nuori lahjakkuus, joka vietiin meiltä pois liian aikaisin. Muistamme hänet aina – ja erityisesti Spassa, McLarenin espanjalaiskuljettaja Carlos Sainz sanoi.