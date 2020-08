Kovia huhuja Flavio Briatoren terveydentilasta – entinen F1-playboy vastasi väitteisiin

Flavio Briatore päätti kommentoida huhuja terveydentilastaan.

Italialaislehtien kautta on levinnyt maailmalle sellaisia huhuja, että Milanossa sairaalassa makaava 70-vuotias Flavio Briatore on sairastunut keuhkokuumeeseen, saanut koronavirustartunnan, ja hänen tilansa on vakava.

Entinen F1-playboy antoi kuitenkin tiistai-iltana Corriere della Seralle lyhyen haastattelun, jonka aikana hän vakuutti, ettei hänellä ole mitään hätää.

– Minulla on vain vakava eturauhastulehdus. Tulin sunnuntai-iltana San Raffaelen sairaalaan, ja minut otettiin tänne sisään, Briatore kertoi.

Tallipäällikkölegenda ei suoraan myöntänyt, että hänellä on koronavirus.

– Sanotaan niin, että saattaa olla. Oloni on kuitenkin hyvä.

Aiemmin Briatoren omistaman Billionaire-yökerhon henkilökunta oli lähettänyt tiedotteen, jonka mukaan Briatoren tila on ”hyvä ja vakaa”.

Briatoren yökerhon työntekijöistä ja asiakkaista yli 60 henkilöä on saanut koronavirustartunnan.

Joitakin päiviä ennen sairaalaan joutumistaan Briatore tapasi mm. Italian entisen pääministerin Silvio Berlusconin ja Serie A:ssa pelaavan Bolognan päävalmentajan Sinisa Mihajlovicin, jolla on todettu koronavirus.

Briatore pääsi juhlimaan tallipäällikkönä F1-mestaruuksia 1990-luvulla Benettonilla yhdessä Michael Schumacherin kanssa ja 2000-luvulla Renault’lla Fernando Alonson kanssa.

Briatore joutui lähtemään F1-sarjasta syksyllä 2009, kun paljastui, että hän oli ollut yksi pääsuunnittelijoista unohtumattomassa huijausoperaatiossa, jolla Renault’lla ajanut Alonso oli saatu junailtua Singaporen GP:n voittajaksi vuotta aiemmin.