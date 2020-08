F1-kalenteriin neljä uutta osakilpailua – kausi venyy joulukuuhun asti

Turkin F1-osakilpailu palaa kalenteriin.

F1-sarja lisäsi poikkeuskauden kisakalenteriinsa neljä uutta kilpailua. Yksi niistä on Turkin Istanbul Park, jossa formulat kisasivat viimeksi vuonna 2011.

Sarja tiedotti uudesta kilpailukalenterista verkkosivuillaan.

Turkin GP on merkitty uusittuun kalenteriin ajettavaksi 15. päivä marraskuuta.

Sen jälkeen on luvassa kaksi Bahrainissa ajettavaa kilpailua (29.11. ja 6.12.) ennen kuin sarja päättyy Abu Dhabissa 13. joulukuuta.

Kauden päättymisaika joulukuussa on todella poikkeuksellinen.

F1-sarja vahvisti, että jo aiemmin siirretty Kiinan GP on peruttu. Näin ollen kauden kokonaismitaksi tulee 17 kilpailua.

– Haluamme kiittää promoottoreitamme ja yhteistyökumppaneitamme kovasta työstä, jonka ansiosta tämä 17 kilpailun kausi on mahdollinen, F1-sarjan tiedotteessa sanottiin.

Tiedotteessa kerrottiin myös, että osaan loppukauden kilpailuista otetaan katsomoon rajoitettu määrä katsojia.

– Vaikka haluamme mahdollisimman monen palaavan katsomoon niin nopeasti, kuin se on turvallisesti mahdollista, tärkeintä on edelleen Formula 1 -yhteisön turvallisuus. Tämä on perustana fanien kilpailuihin pääsyyn, tiedote kertoo.

Seuraava MM-osakilpailu on Belgian GP tulevana viikonloppuna.