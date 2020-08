Sebastian Vettel sai miljonääriltä yllättävän tarjouksen – liian myöhään?

Spekulointi Sebastian Vettelin tulevaisuuden suunnitelmilla jatkuu.

Yhdysvaltalainen miljonääri Jim Glickenhaus tarjoaa ajopaikkaa tämän kauden jälkeen Ferrarin F1-tallista ulos joutuvalle Sebastian Vettelille.

Glickenhaus omistaa kilpatalli Scuderia Cameron Glickenhausin, jolta on tulossa ensi vuonna mielenkiintoinen 670-hevosvoimainen menopeli rata-autoilun WEC-sarjaan, joka sisältää myös Le Mans’n 24 tunnin kilpailun.

Vain Toyota, ByKolles ja Glickenhaus ovat vahvistaneet tulevansa seuraavaan WEC-sarjaan uudenlaisilla hyperautoilla, joilla taistellaan kokonaiskilpailujen voitosta.

Jim Glickenhaus vaikuttaa myös elokuva-alalla.

Glickenhaus on suuri Ferrarin fani. Hänellä on ollut yhteyksiä Maranelloon 1960-luvulta saakka. Hän on kuitenkin pettynyt, miten italialaistallissa usein kohdellaan kuljettajia.

– Heillä on pitkä historia siinä, että he kohtelevat kuljettajiaan huonosti – niistä ajoista asti, kun Enzo (Ferrari) oli vielä hengissä, Glickenhaus sanoi Dyler-sivuston haastattelussa.

– Jos Sebastian haluaa tulla ajamaan autoamme Le Mans’ssa, annamme hänelle ajopaikan.

F1-kisat eivät Glickenhausia suuresti kiinnosta, mutta formula ykkösten nelinkertaisen maailmanmestarin hän haluaisi talliinsa.

– Tiedän Sebastianista, että hän on vähän sellainen vanhanaikainen kaveri, ja pidän siitä. Jos Sebastian haluaa kokeilla tätä ja ajaa minun tallissani, niin olisin enemmän kuin tyytyväinen, jos saisin hänet. Minulla ei vain ole varaa maksaa hänelle yhtä paljon kuin Ferrarilla.

Glickenhausin toive ei ehkä toteudu.

La Gazzetta dello Sport väitti jo kolmisen viikkoa sitten, että Vettel on allekirjoittanut kolmevuotisen sopimuksen Aston Martiniksi muuttuvan Racing Point -tallin kanssa. Italialaislehden mukaan vahvistus Vettelin uudelle F1-sopimukselle saattaa tulla tällä viikolla.

Tällaista menopeliä Glickenhaus tarjoaa Vettelille: