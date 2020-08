Kuvat: Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell ajoivat luksusmersulla suomalaisella klassikkoradalla

Valtteri Bottas hyppäsi Mersun rattiin ja vastaili yleisön kysymyksiin Ahvenistolla.

Formula 1:n MM-taistossa kolmantena oleva Valtteri Bottas lomailee rakkaansa Tiffany Cromwellin kanssa Suomessa. IS:n saamien tietojen mukaan yksityiskoneella saapuneet Bottas ja Cromwell viettävät Suomessa noin viikon muun muassa mökkeillen Nastolassa. Bottaksen Suomen vierailusta uutisoi ensimmäisenä Hämeen Sanomat.

Bottas vieraili yhdessä Cromwellin kanssa torstaina Hämeenlinnan Ahveniston moottoriradalla yhteistyökumppaninsa Abloy Oy:n järjestämässä tapahtumassa. Bottas vastaili noin parisataapäisen yleisön kysymyksiin, ajoi Mercedes-AMG GT S -autollaan kymmenkunta kovavauhtista kierrosta ja kilpaili ajosimulaattorilla innokkaimpia vastaan.

– Valtteri antoi haastatteluja, oli valokuvaukset ja tiukat kilpailut ajosimulaattorilla. Bottas ajoi pohjat, mutta eräs nuori alan harrastaja antoi todella kovan vastuksen. Yhtä tiukkaa kuin Valtterin ja Lewis Hamiltonin välillä, tapahtuman isäntänä toiminut Abloyn myynti- ja markkinointijohtaja Jari Perälä kertoo.

Valtteri Bottas ja Mercedes-AMG GT S.

Tiffany tyytyi seuraamaan simulaattorilla ajamista kauempaa, mutta hyppäsi auton kyytiin, kun Valtteri lähti kiertämään tosissaan rataa.

Osa yleisön Mercedeksen F1-tähdelle esittämistä kysymyksistä oli harvinaisen kiperiä, kuten harmittaako Bottasta ajaa samassa tallissa yhden kaikkien aikojen menestyneimmän kuljettajan, Lewis Hamiltonin kaverina.

– Jos Hamiltonin kykenee voittamaan, niin silloin on varmasti saavuttanut omat tavoitteet. En halua helpolla päästä, Bottas vastasi Perälän mukaan.

Bottas kertoi myös vuoristoratamaisesta kauden alusta. Ensimmäisen osakilpailun voiton jälkeen Bottas on taistellut heikkojen lähtöjen ja rengasongelmien kanssa.

– Hän sanoi, että kauden startti oli paras mahdollinen. Silverstonen rengasruletin Bottas kertoi olleen kuin arpapeliä, että kenellä hajoaa renkaat ja kuka lopulta ehtii maaliin. Tallikaverilla oli näissä tapauksissa sitten parempi flow, Perälä sanoo.

– Bottas oli optimistinen, että suunta vielä kääntyy ja hän oli tyytyväinen, että on pystynyt nostamaan tasoaan. Esimerkiksi aika-ajoissa he ovat Hamiltonin kanssa tällä hetkellä tasavahvoja, Perälä jatkaa.

Bottas Mersun ratissa Ahvaniston moottoriradalla.

Päivän kohokohta oli kuitenkin Bottaksen näkeminen tositoimissa suomalaisella moottoriradalla.

– Olin nuorena paikalla 1984, kun Keke Rosberg ajoi Ahveniston rataennätyksen. Rosbergin aika on epävirallinen, mutta siitä ei ole rikkonut vielä kukaan. Se on selkeästi nopeampi kuin mikään muu aika. Nykyisistä formulanimistä Red Bull -pomo Helmut Marko on ajanut Ahvenistolla, mutta todella harvinaista herkkua tällaiset formulakuskien vierailut on, Hämeenlinnasta kotoisin oleva Perälä kertoo.

Turvaväleistä pidettiin huolta Abloyn järjestämässä tapahtumassa.

Abloy onnistui Perälän mukaan järjestämään Ahveniston varikkosuoralle koronapandemian kannalta riittävän turvalliset olosuhteet, jotta tiukkojen turvatoimien ympäröimä formulatähti ylipäänsä saatiin paikalle.

– Monia tapahtumia on jouduttu perumaan ja meidän puolelta tämä vaati paljon erikoisjärjestelyitä niin ennakkoon kuin paikan päällä. Olimme ulkona, paikalla oli vartijoita, turvavälit suuria, kaikilla oli kasvomaskit, käsidesit ja pintoja desinfioitiin koko ajan.

Bottas oli myös valokuvaajien kiinnostuksen kohteena torstaina.

Bottas ja Cromwell suuntasivat IS:n tietojen mukaan Ahvenistolta takaisin Nastolaan nauttimaan elokuun lopun kesäsäistä. Sosiaalisen median perusteella Tiffany on nauttinut suomalaismaisemista pyörän selässä.

F1-sarja jatkuu Belgian Spassa viikon päästä perjantaina ensimmäisellä harjoitussessiolla.

– Uskon, että rata sopii meidän autolle hyvin, Bottas kommentoi Hämeen Sanomille.

Mercedes-AMG GT S.