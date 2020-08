Legendaarinen F1-talli Williams on myyty – näin ostaja kommentoi tallin tulevaisuutta

Williamsin F1-talli on myyty sijoitusyhtiölle.

Williamsin F1-talli on myyty, talli tiedottaa. Ostaja on yhdysvaltalainen sijoitusfirma Dorilton Capital.

Brittitalli oli Williamsin perheen omistuksessa.

– Tämä päättää aikakauden, jona Williams oli perheomisteinen, mutta tiedämme, että talli on hyvissä käsissä. Myynti mahdollistaa tallin selviytymisen, mutta ennen kaikkea luo polun kohti menestystä, apulaistallipäällikkö Claire Williams kommentoi.

Williams on viime kaudet ollut F1:n MM-sarjan urheilullisesti heikoin talli, mikä on tuonut mukanaan myös taloudellisia haasteita. Myös koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi yksityisomisteisen tallin talouteen.

Williams kertoi jo toukokuussa harkitsevansa myymistä osittain tai kokonaan. Samalla talli käynnisti strategisen arvioinnin siitä, miten tulevaisuus turvataan.

Arviointi päättyi Dorilton Capitaliin. Yksityinen sijoitusyhtiö on aiemmin laittanut rahojaan esimerkiksi terveydenhuolto-, tekniikka- ja teollisuusaloille.

Sir Frank Williamsin perustaman tallin autot ovat ajaneet formuloiden MM-sarjassa vuodesta 1977. Valmistajien MM-sarjan talli on voittanut yhdeksän kertaa. Kuljettajien maailmanmestari on tullut Williamsilta seitsemästi. Viimeisen mestaruusvuosi oli 1997, jolloin kanadalainen Jacques Villeneuve ajoi ykköseksi.

Williamsin johtokunta, mukaan lukien 78-vuotias Sir Frank, antoivat yksimielisen tukensa myymiselle.

Oxfordshiren kreivikunnan Grovesta ponnistavan tiimin nykykuskit ovat superlupaus George Russell, 22, ja kanadalainen Nicholas Latifi, 25.

Motorsportin mukaan uusi omistaja ei aio siirtää tallin toimitiloja pois Grovesta eikä vaikuttaa nimeen tai autojen ulkoasuun. Tiedotteen mukaan Dorilton Capital ymmärtää ”merkityksen, joka Williamsin perinnön kunnioittamisella ja jatkamisella on”.

– Olemme iloisia, että sijoitimme Williamsiin. Olemme äärimmäisen innoissamme bisnesnäkymistä, Doriltonin johtaja Matthew Savage kommentoi tiedotteessa.

– Uskomme olevamme täydellinen kumppani yritykselle, koska sijoitustyylimme on joustava ja kärsivällinen. Se mahdollistaa tiimille keskittymisen tehtäväänsä, joka on palaaminen lähtöruudukon kärkeen.