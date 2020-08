No nyt on kova F1-väite! Heikki Kovalainen on nopeampi kuin Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen

Maailman nopein Heikki ja jopa nopeampi kuin Kimi Räikkönen ja Mika Häkkinen? Näin väittää F1:stä tehty tutkimus, jossa Heikki Kovalainen on rankattu korkealle.

Ayrton Senna on kaikkien aikojen nopein F1-kuljettaja. Vuonna 1994 Imolassa tapahtuneessa onnettomuudessa kuollut Senna päihittää raa’alla nopeudella mitattuna myös Michael Schumacherin ja Lewis Hamiltonin.

Näin väittää F1-sarjan sivuilla julkaistu tutkimus, jossa vertailtiin autourheilun kuninkuusluokan kuljettajia vuodesta 1983 lähtien.

Saman tutkimuksen kahdeksannelta sijalta löytyy melkoinen yllätysnimi, eli Heikki Kovalainen.

F1-sarjan sivuilla on tutkimuksen 20 parhaan kuljettajan lista, jolla Kovalainen jättää taakseen muun muassa nelinkertaisen maailmanmestarin Sebastian Vettelin.

Vettel on listan kymmenentenä, eikä 20 parhaan listalla ole lainkaan kaksinkertaista maailmanmestaria Mika Häkkistä tai vuonna 2007 MM-tittelin napannutta Kimi Räikköstä.

Valtteri Bottas on sijalla 13, ja Nico Rosberg on puolestaan kuudentena.

Listalla kahdeksanneksi yltänyt Kovalainen kaasutteli F1-sarjassa vuosina 2007–2013. Hän voitti yhden kisan, otti yhteensä neljä palkintosijaa ja porhalsi paalupaikalle kerran. Kovalainen kilpaili Renault’n, McLarenin, Caterhamin ja Lotuksen F1-ajokeilla.

F1-sarjan mukaan tutkimus on Amazon Web Servicesin toteuttama. Siinä on käytetty konetta, joka on vertaillut ajajien aika-ajosuorituksia vuodesta 1983 lähtien.

Tietoja on vertailtu jokaiselta aika-ajojaksolta vuodesta 1983. Pelkkien aikojen lisäksi tietoja on kerätty ja analysoitu tallitovereihin verrattuna ja myös ikä on F1-sarjan sivulla olevan selvityksen mukaan vaikuttanut tuloksiin. Algoritmi pyrki poistamaan myös eri autojen poikkeavuuksia.

Analysoinnin kiemuroihin voit tutustua tarkemmin tästä.

Brasilialaislegenda Ayrton Senna on kaikkien aikojen nopein F1-kuljettaja, väittää tutkimus.

Tutkimustulosten mukaan 65 paalupaikkaa 162 GP-kisassa ottanut Senna olisi 0,114 sekuntia nopeampi kuin toiseksi rankattu Michael Schumacher, joka otti 68 paalua 308 kisassa. Listan kolmantena on viime vuosien kestomestari Hamilton.

F1-organisaation datajärjestelmien johtaja Rob Smedley mainitsee, että vertailumalli on samanlainen kuin se, mitä F1-tallit käyttävät arvioidessaan kuljettajien raakaa nopeutta ennen ajajien palkkauspäätöksiä. Smedley on aiemmin työskennellyt F1-talleissa.