Rajuja väitteitä Mercedeksen F1-tallin toiminnasta – Valtteri Bottaksen pomo Toto Wolff epäilyjen kohteena

Tallipäällikkö Toto Wolffin sopimus Mercedeksen kanssa päättyy tähän kauteen. Hänen jatkonsa tallipomon tehtävissä on epävarmaa.

F1-sarjan kopiointikohu paisuu edelleen.

Entinen F1-tallipäällikkö Colin Kolles väittää, että Mercedes on luovuttanut Racing Point -tallille tuulitunnelimallin ja näyttelyihin tarkoitetun kokonaisen auton. Racing Point on pystynyt hyödyntämään niitä tämänvuotisen autonsa rakentamisessa.

Kolles oli aiemmin F1-sarjassa pomona Jordanilla, sen jälkeläisillä Midlandilla, Spykerilla ja Force Indialla sekä myöhemmin vielä Hispanialla.

Racing Pointia on syytetty Mercedeksen viimevuotisen F1-auton kopioinnista. Talli menetti 15 valmistajien MM-pistettä ja sai 400 000 euron sakon sen jälkeen, kun Renault’n protesti Racing Pointin takajarrujen jäähdytysputkista meni läpi.

Racing Pointin leiristä on yhä väitetty, että talli on toiminut sääntöjen mukaan, ja Mercedeksen autoa on kopioitu pääosin vain valokuvista.

Kolles esitti saksalaisella Sport1-kanavalla kovia väitteitä Mercedeksen ja Racing Pointin yhteistoiminnasta.

– Autoa ei pysty kopioimaan valokuvista. Kysymys ei ole pelkästään jarrujen jäähdytyskanavista, vaan koko auton konseptista. He eivät ole saaneet ainoastaan osia, vaan myös tiettyä dataa, Kolles väitti.

– Minulle kerrottiin, että he ovat saaneet Mercedekseltä 60-prosenttisen tuulitunnelimallin ja näyttelyauton, joista osia on skannattu ja muunnettu tietokoneavusteisen suunnittelun dataksi. Muuten konsepti ei voisi toimia.

Kolles myös kyseenalaisti Mercedeksen tallipäällikön Toto Wolffin ja Racing Pointin pääomistajan, kanadalaismiljardööri Lawrence Strollin yhteiset toimet.

– Jos olisin Mercedeksen johtokunnassa, kysyisin, miksi moottoriurheiluosaston johtaja on aina lomalla Strollin veneellä tai Gstaadissa. On tapahtunut monia muitakin asioita, jotka mielestäni eivät ole hyväksyttäviä.

Wolff osti viime huhtikuussa yli 40 miljoonalla eurolla osuuden brittiläisestä urheiluautovalmistajasta Aston Martinista, jonka pääomistajiksi oli aiemmin alkuvuonna tullut Strollin johtama liikemiesryhmä. Racing Point -tallin nimi muutetaan tämän kauden jälkeen Aston Martiniksi.

Vaikka Racing Pointilta vietiin pisteitä, se on silti kolmantena tallien MM-sarjassa.