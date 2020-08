Valtteri Bottas myönsi jo MM-taistonsa toivottomuuden – Nico Rosberg kiinnitti huomionsa suomalaisen heikkouteen

Valtteri Bottaksen jäi Espanjassa kolmanneksi ja ero Lewis Hamiltoniin kasvaa kasvamistaan.

Mercedeksen suomalaiskuljettajan Valtteri Bottaksen maailmanmestaruusjahti koki viikonloppuna jälleen yhden kolauksen. Bottas jäi Espanjan GP:ssä kolmanneksi, ja on nyt 43 pistettä tallikaveriaan Lewis Hamiltonia perässä MM-sarjassa.

Bottas myönsi surkean lähdön pilaaman kisansa jälkeen, että mestaruus on jälleen karkaamassa hänen ulottumattomiinsa.

– Olen tietenkin pettynyt. Minulla ei ole hajuakaan, paljonko piste-ero on, mutta se on aivan liian iso, ja voin jälleen nähdä mestaruuden karkaavan, Bottas sanoi Sky Sportsin mukaan.

Nastolalaisen kausi on ollut avauskisan komean voiton jälkeen tuskainen. Pisteitä on pudonnut milloin omien virheiden, milloin taktisten epäonnistumisten takia.

– Ensimmäistä kisaa lukuun ottamatta kausi on ollut melko huono. Ei ole ollut viikonloppua, joka olisi sujunut sutjakasti ilman ongelmia. Toivottavasti meillä on vielä paljon kisoja ajettavana, mutta tähän mennessä kausi on ollut kaukana siitä, mitä sen pitäisi olla, Bottas sanoi.

Myös vuoden 2016 maailmanmestari Nico Rosberg kommentoi Bottaksen entisestään heikentynyttä tilannetta mestaruustaistossa. Rosbergin mukaan viikonlopun kisassa nähtiin kaikki suomalaisen heikkoudet.

– Häneltä puuttuu hieman aggressiivisuutta kisattaessa rengas rengasta vasten. Näimme sen lähdössä, ja siksi hän putosi Lance Strollin taakse. Hän avasi oven sisäpuolelle ja Stroll paineli suoraan sisäpuolelle, saksalaissuomalainen sanoi Sky Sportsin artikkelissa.

Rosberg kiinnitti huomiota myös Bottaksen alistuneeseen olemukseen kisan jälkeen. Toisaalta hän myös huomautti, että tällä on allaan niin hyvä auto, että mestaruustaisto ei ole vielä täysin menetetty.

F1-sarja jatkuu vajaan kahden viikon kuluttua Span radalla Belgian GP:llä. Bottas on MM-sarjassa kolmantena Hamiltonin ja Max Verstappenin perässä.