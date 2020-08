Potku-uhan alla olevan F1-kuskin rikkaat taustajoukot käymässä taistoon Sebastian Vetteliä vastaan

Aston Martinin ensi kauden toisesta kisakuskin paikasta käytään tiettävästi kova taistelu Sergio Perezin ja Sebastian Vettelin välillä.

Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari ja Renault ovat jo tehneet kuljettajapäätöksensä kaudeksi 2021. Kärkitallien tuolileikissä on aina häviäjiä. Juuri nyt ilman tuolia huonetta kiertää nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel.

Vettelin korvaa McLarenin Carlos Sainz, Sainzin Renault’n Daniel Ricciardo, Ricciardon puolestaan Fernando Alonso. Red Bull sulki ovensa Vettelin paluulle ja Mercedes jatkaa tutuilla miehillä.

Kaiken tämän seurauksena saksalaisen taustajoukot katsoivat Racing Pointin, ensi kaudella Aston Martinin, Vettelille sopivaksi talliksi. ”Pinkki Mercedes” on noususuhdanteessa. Barcelonassa sen autot sijoittuivat neljänneksi ja viidenneksi.

Yksi este seisoo saksalaisen tiellä – kelpo vauhdissa kurvaileva meksikolainen Sergio Perez. Vettelin olisi tultava Perezin paikalle, jos hän mielii talliin. Meksikolaisella on kauteen 2022 jatkuva sopimus.

– En minä voi näille Vettel-huhuille mitään. Talli on sanonut, että he haluavat minun jatkavan. Tuntuu siltä, että paikkani on turvassa, Perez sanoi Kataloniassa.

Toiseen Aston Martinin autoon ei olisi mitään asiaa todennäköisesti edes suurmestari Lewis Hamiltonilla, sillä siinä istuu Lance Stroll. Hänen isänsä Lawrence on Racing Pointin päärahoittaja ja urheiluautoyhtiö Aston Martinin suuromistaja.

Perez puhui tästä avoimesti heinäkuussa.

– On ihan selvää, kumpi joutuisi lähtemään (jos Aston Martin palkkaisi uuden kuskin). Olen myös isä. En minäkään antaisi omalle pojalleni potkuja. En voi sanoa asiasta paljon enempää, Perez totesi taannoin PlanetF1:n mukaan.

Tuorein käänne Vettelin ja Perezin ajopaikkaväännössä nähtiin sunnuntaina. Speedweekin mukaan F1-varikolla puhutaan koko ajan enemmän siitä, että Perezin taustajoukot valmistautuvat nostamaan tukeaan Aston Martinille pitääkseen Perezin tallissa.

Lisäraha voisi vakuuttaa Strollin ja kumppanit, sillä tiettävästi Vettel ei tulisi halvalla. Hänen vuosipalkkansa olisi 15 miljoonaa euroa, kertoo Gazzetta dello Sport.

Italialaislehden mukaan Vettelin sopimus olisi määrä allekirjoittaa kahden viikon kuluttua Span osakilpailun yhteydessä. Jos Perezin tukijat päättävät lyödä roimasti lisämiljoonia tiskiin, se voi vaikeuttaa Vettelin asiaa.