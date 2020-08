F1-tuomio: Valtteri Bottas mokasi taas, ja hänen seuraamisensa alkaa olla kiusallista – ”Nykyajan David Coulthard”

F1-tuomio arvioi Espanjan GP:n onnistujia ja epäonnistujia.

Janne Aittoniemi

Tähti: Lewis Hamilton osoitti jälleen, miksi hän on kohta jo seitsenkertainen maailmanmestari. Hallitsi kilpailua alusta loppuun ja voitti lopulta aika helposti. Osoitti jälleen johtajuutta. Sai tallin vakuuttuneeksi, että kisan loppuosa kannattaa ajaa keskikovilla eikä pehmeillä renkailla. Valtteri Bottas toimi toisin. Se oli huono päätös.

Puheenaihe: Mercedes on ollut moottorinsa aika-ajoasetuksen avulla täysin ylivoimainen tämän kauden aika-ajoissa. Kansainvälinen autoliitto FIA kuitenkin kieltää sen ennen Belgian Spassa ajettavaa seuraavaa kisaa. On mielenkiintoista nähdä, miten paljon se vaikuttaa voimasuhteisiin. Sillä yritetään selvästi hidastaa Mercedeksiä.

Moka: Bottas selitti huonolta näyttänyttä starttiaan sillä, että taaempaa lähteneet saivat parempaa imuapua. Kahden sijan menettäminen lähdössä meni kuitenkin osittain myös kuljettajan piikkiin. Sen jälkeen taistelu Hamiltonia vastaan oli käytännössä ohi. Bottas on hävinnyt Hamiltonille jo viidessä peräkkäisessä kisassa.

Päänahka: Kimi Räikkönen päihitti tallikaverinsa Antonio Giovinazzin aika-ajoissa ja myös kisassa, ja niinhän sen pitäisikin mennä ihan jatkuvasti. Se oli tällä kaudella neljäs kerta kuudessa kisassa, kun Räikkönen ajoi maaliin tallikaverin edellä. F1-veteraani pääsi pitkästä aikaa mukavaan kisafiilikseen ja oli mukana hyvissä kaksinkamppailuissa.

Yllätys: Lance Stroll lähti viitosruudusta ja oli kisassa peräti neljäs. Aikarangaistuksen saanut tallikaveri Sergio Perez putosi taakse. Taas nähdään, millainen on auton merkitys F1-sarjassa. Miljardöörin poikaa on aiemmin pidetty vain keskinkertaisena kuskina, mutta ”kopio-Mersulla” myös Stroll pystyy taistelemaan erinomaisista sijoituksista.

Lewis Hamiltonilla on niin monta voittopokaalia ettei haittaakaan vähän viskellä prenikoita ja pyttyjä.

Joonas Kuisma

Tähti: Lewis Hamilton on suuri F1-kuljettaja samalla lailla kuin Roger Federer on suuri tennispelaaja. Kumpikaan ei räisky silmille kisasuoritusten aikana. Mutta heidän työnteossaan on samaa nöyrää taiteilijuutta, eleganssia, yksityiskohtien tärkeyden ymmärtämistä ja artesaanihenkeä. Hamilton kertoi istuneensa perjantaina mekaanikkojensa kanssa varikkoalueella puolille öin, jotta kaikki yksityiskohdat olivat kunnossa. Ne olivat. Hamilton piti huolta renkaistaan, ei tehnyt riskejä ja ajoi muilta karkuun. Tylsää? Ehkä. Seitsemäs maailmanmestaruus tulossa? Aivan varmasti.

Puheenaihe: Espanjan 30 asteen helteen ja Ison-Britannian kisoissa räjähdelleiden ja kuplineiden renkaiden uskottiin olevan huono yhdistelmä. Rengasongelmia ei Kataloniassa kuitenkaan nähty. Se nähtiin, että kärkikuskit pitivät erityisen hyvää huolta renkaistaan kisan alkuvaiheessa. Kumihuolet ja rengasrikon pelko jäytävät kuskeja tällä kaudella kuin lain hamuava koura Raskolnikovia.

Racing Pointin kopiomersut olivat kelpo vauhdissa Kataloniassa.

Moka: Valtteri Bottas teki sen taas: otti huonon lähdön kakkosruudusta. Viimeksi niin kävi Unkarissa kuukausi sitten, kun Bottas tuijotteli näyttönsä valoja lähtövalojen sijaan. Sunnuntaina hän ei vielä kisan jälkeen tiennyt, millä lähtöä tällä kertaa selittelisi. Bottaksen seuraaminen on kiusallista. Mercedeksen auto on ylivoimainen ja suomalainen elämänsä kunnossa. Kuuden kisan jälkeen MM-taistelu on silti menetetty. Olisi kiva nähdä, mitä Max Verstappen, Charles Leclerc tai jopa Lando Norris saisivat Mersun ratissa aikaan. Ehkä Hamilton joutuisi keskittymään muuhunkin kuin rengaslämpötiloihin.

Päänahka: Haluan antaa rakkautta Ferrarin Sebastian Vettelille, koska saksalaiskuski, niin kuin sinä ja minäkin, ansaitsee rakkautta. Häntä on tällä kaudella potkittu Maranellossa vain päähän. Sunnuntaina tallikaveri Leclerc keskeytti konevikaan, mutta Vettel taisteli itsensä 11. lähtöruudusta seitsemänneksi pysähtymällä varikolle vain kerran. Siten Vettel sijoittui toista kertaa tällä kaudella tallikaveriaan paremmin. Kaikki tämä kertoo Ferrarin alennustilasta, mutta siitä huolimatta: Gut gemacht, Sebastian!

Ferrari töppäili Vettelin taktiikan kanssa. Kunnon kommunikointi olisi voinut tuoda saksalaiselle paremman sijoituksen.

Yllätys: Sergio Perezillä oli koronavirustauti, mikä vuoksi Racing Pointin meksikolainen ei ajanut Ison-Britannian kahdessa osakilpailussa. Voisi kuvitella, että sairastelu ei ole hyvää valmistautumista hellekisaan ja yli 300 km/h:n vauhteihin. Noh, Perez ajoi Barcelonassa viidenneksi. Hän olisi ollut neljäs ilman viiden sekunnin aikarangaistusta, joka päästi tallikaveri Lance Strollin nelostilalle. Racing Pointilta siis erinomainen viikonloppu. Tulosta tulee kopioimalla Mersua sääntöjen rajoja venyttäen, mutta minä pidän sekä instituutioiden horjuttamisesta että vaaleanpunaisesta.

Janne Oivio

Tähti: Max Verstappen on tämän kauden epävirallinen maailmanmestari, eli siis nopein kuljettaja jolla ei ole Lewis Hamiltonin menopeliä. Valtteri Bottaksen on syytä mennä itseensä. Alla on täysin ylivoimainen tykki, mutta hyvän kauden alun jälkeen nyt nähdään taas tuttu lakastuminen. Verstappen repii taas menopelistään ihan eri luokan tehoja irti kuin Alex Albon ja osoittaa olevansa Hamiltonin ainoa edes teoreettinen uhkaaja. Paino sanalla teoreettinen. Ilman koronatartuntaa Hamilton voi jo alkaa viritellä mestaruusjuhliaan. Taas.

Puheenaihe: Ferrari ja Sebastian Vettel, taas. Koko viikonloppu käytettiin spekulointiin siitä, saako Vettel lähteä kesken kauden. Kun kisa koitti, Vettel ajeli ihan kivasti. Reilun 50 kierroksen jälkeen Vettelilta kysyttiin varikolta, tahtoisiko tämä ajaa kisan yhdellä stopilla suunnitellun kahden sijaan. Saksalainen vastasi hermostuneena, että johan hän tästä kysyi ajat sitten. Kun vastausta ei tullut, saksalainen hallinnoi renkaankulutustaan kahden stopin mukaan. Sijoitus oli kiva, mutta fiilis lässähti, kun Ferrari sohlotti taas. Tallin ja kuskin suhde on täysin rikki.

Moka: Valtteri Bottaksen lähtö oli surkea, ja se vei tilaisuuden haastaa Hamilton. Kuhniminen Lance Strollin kanssa maksoi tilaisuuksia haastaa Verstappen. Vaikka nastolalainen nakutti pitkin kisaa nopeimpia kierroksia, niin ero omaan tallikaveriin oli jälleen valtava. Vaikuttaa siltä, että ihan sama nähdäänkö Bottas 2.0, 3.0 tai 4.0. Jos ei pysy edes Red Bullin kyydissä niin totiseen mestaruustaisteluun ei ole asiaa. Urassa nykyajan David Coulthardina ei ole mitään hävettävää, mutta titteleihin se ei riitä. Selityksiä? Niitä piisasi skotilla, samoin Bottaksella.

Keskikastissa käytiin tasaista taistelua. Se viihdytti, kun kärjessä jonoajeltiin.

Päänahka: Lando Norris ja Charles Leclerc kävivät rajua taistelua kisan alusta saakka, ja kierroksella 35 nähtiin erityisen herkullinen yhteenotto. Leclerc painoi rajusti päälle ja kävi roisisti myös radan rajojen ulkopuolella etsiessään tilaa. Norris ei antanut periksi, ja muutamaa kierrosta myöhemmin Leclerc pyörähti ja pilasi kisansa.

Yllätys: Katalonian rataa ei tunneta jännityskilvanajon paratiisina, mutta eritoten kisan puolivälissä nähtiin hienoa draamaa keskikastissa. Tappelun ytimessä olivat molemmat McLarenit, Ferrarit, Renaultit ja Alpha Taurit, Kärjessä oli tylsää, mutta muillakin sijoituksilla on merkitystä ja aggressiivinen kilvanajo aina lajin suola.