Lewis Hamilton avautui C Moren lähetyksessä ongelmistaan supernopean F1-auton ratissa: ”Koko ruumis meinaa pusertua”

Lewis Hamilton lähtee paalupaikalta Espanjan F1-osakilpailuun, mutta fyysisesti hänellä on rankkaa.

Mercedes-kuljettaja Lewis Hamilton ajoi paalupaikalle Espanjan F1-aika-ajoissa Barcelonassa.

Aika-ajot kisattiin yli 30 asteen helteessä, ja britin mukaan olosuhteet olivat fyysisesti haastavat.

– Kilpailen Barcelonassa ensimmäistä kertaa kesällä, kun on näin kuuma. Fyysisesti tämä on rankkaa, koska emme ole koskaan olleet täällä näin nopeita. Kehon läpäisevät voimat ovat intensiivisiä, Hamilton kertoi C Moren televisioimassa, aika-ajojen jälkeisessä haastattelussa.

Hamilton löi toiseksi tulleen tallikaverinsa Valtteri Bottaksen noin seitsemällä sadasosalla. Mercedekset olivat omilla luvuillaan, sillä kolmanneksi ajanut Red Bullin Max Verstappen jäi Hamiltonista yli 0,7 sekuntia.

Hamilton sanoikin, että kaikki hänen ongelmansa ovat tällä hetkellä fyysisiä. Esimerkiksi Mercedeksen nykyiset jarrut tuottavat haasteita.

– Jarrupoljinta voi painaa voimakkaammin kuin aiemmin, mikä aiheuttaa keskivartaloon kovaa jännitystä. Kolmos- ja ysimutkat ajetaan täysillä, joten niskaan tulee paljon painetta. Koko ruumis meinaa pusertua auton sivuun, Hamilton kuvaili.

Myös auton pitäminen kunnossa Katalonian lämmössä on vaikeaa.

– Koska on niin kuuma, pitää olla entistäkin huolellisempi kaasun kanssa, jotteivät takarenkaat ylikuumene. Tasapainoa ajatellen täällä on myös aika tuulista. Ensimmäisessä mutkassa on vastatuuli, mikä on aika hyvä, mutta nelos-, ysi-, ja kymppimutkassa on myötätuuli. On mutkia joissa voi painaa, ja mutkia joissa ei voi. Kun yrittää löytää rajoja, auto lähtee hanskasta, Hamilton avasi radan ominaisuuksia.

– Kunnioitan valtavasti kaikkia kavereita täällä, jotka taistelevat samankaltaisten ongelmien kanssa.