Kimi Räikkönen esiintyi harvinaisen puheliaana onnistuneen suorituksensa jälkeen C Morella – vain yksi asia jäi harmittamaan

Kimi Räikkönen oli haastattelussa perin tyytyväinen Alfa Romeon suorituskykyyn Espanjan GP:n aika-ajoissa.

Kimi Räikköseltä nähtiin Barcelonan GP:n aika-ajoissa piristävä onnistuminen verrattuna Alfa Romeon ja suomalaiskuskin suoritustasoon aiemmin tällä kaudella.

Räikkönen, 40, selvisi ensimmäistä kertaa tällä kaudella jatkoon aika-ajojen ensimmäisestä osiosta. Lopulta Räikkönen ajoi itsensä 14. lähtöruutuun.

Räikkösen vauhti oli selvästi parempaa kuin italialaisen tallikaverinsa Antonio Giovinazzin, joka jäi viimeiseen lähtöruutuun.

Aika-ajojen jälkeen ”Jäämies” yltyikin haastattelussa jopa runsassanaiseksi.

– Ensimmäinen positiivinen päivä koko vuoteen, Räikkönen summasi C Moren lähetyksessä.

– Välillä on jouduttu antamaan siimaa aika-ajoissa, kun on kokeiltu ja yritetty löytää erilaisia asioita. Se on toisaalta ihan sama, että oletko viimeisessä vai toiseksi viimeisessä lähtöruudussa. Tänään auto tuntui hyvältä, ja ollaan vähän jotain pientä löydetty, että pystytään ajamaan autolla kilpaa, Räikkönen pohdiskeli tyytyväisenä.

Suomalainen uskoi, että Alfa Romeon vauhti olisi voinut riittää jopa aika-ajojen viimeiseen osioon eli kymmenen parhaan joukkoon.

– Harmi vain, ettei lopuksi ollut enää uusia pehmeitä renkaita. Olisi ollut tänään hyvä mahdollisuus mennä läpi viimeiseenkin osioon, mutta sellaista se on, Räikkönen päätti.

Espanjan GP:n aika-ajojen kärkikolmikko: Lewis Hamilton (kesk.), Valtteri Bottas (vas.) sekä Max Verstappen.

Mercedeksen Valtteri Bottas sen sijaan oli lehdistötilaisuudessa hieman turhautunut.

Suomalainen oli radan kahdella ensimmäisellä sektorilla nopein, mutta radan loppupätkällä Lewis Hamilton pystyi kirimään paalupaikalle. Bottas jäi toiseen lähtöruutuun 0,059 sekunnin erolla brittitallikaveriinsa.

– Yritin paalupaikalle ja pääsinkin aika lähelle. Sektorit yksi ja kaksi tuntuivat hyviltä, mutta radan kolmossektori oli tänään minulle ongelmallinen. Se parani aika-ajojen edetessä, mutta ei riittävästi. Lewis teki parempaa työtä tänään, Bottas harmitteli.

– Totta kai hieman ärsyttävää minun kannaltani, mutta täytyy katsoa isoa kuvaa – jälleen eturivin paikka ja tallilta hieno suoritus.

Espanjan GP ajetaan sunnuntaina kello 16.10 alkaen.