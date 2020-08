Räikkösen F1-ura ohi? Sisäpiiristä paljastetaan Kimin kuumeinen pohdinta etenkin yhdestä asiasta: "Sitä hän miettii tosi tarkasti"

Kimi Räikkösen ystävä ja F1-sisäpiiriin kuuluva Toni Vilander kertoo Ilta-Sanomille häntäpään taistoihin jämähtäneen suomalaisen tulevaisuudennäkymistä.

Jatkaako Kimi Räikkönen, 40, vielä F1-uraansa? Siinä päivänpolttava kysymys moottoriurheiluintoilijoille.

Nyt tätä kysymystä puntaroi Ilta-Sanomille Räikkösen hyvä ystävä ja Ferrarin GT-kuljettajana sekä F1-asiantuntijana tunnettu Toni Vilander.

Alfa Romeon kilpailukyky on ollut F1-sarjassa surkea ja Räikkönen on juuttunut peräpään taistoihin hitaalla ajokillaan. Räikkösellä, 40, on jäljellä Alfa Romeo -sopimuksestaan ainoastaan kuluva kausi.

Riittääkö vuoden 2007 maailmanmestarin motivaatio vielä F1:ssä, vai olisiko jo aika siirtyä niin sanotusti muihin hommiin ja antaa entistä enemmän aikaa perheelle?

Joissain yhteyksissä on jopa väläytelty, että Räikkönen heittäisi ajohanskat tiskiin jo tämän kauden aikana ja jättäisi sesongin tylysti kesken. Räikkösen lapsuudesta asti tuntenut Vilander, 40, kuittaa moiset puheet hölynpölynä.

– Ei Kimi sellaista tekisi. Hän on ammattimies ja varmasti ajaa sen, mikä on sovittu. Ei se kuulu suomalaiseen meininkiin, että ruvetaan pyyhettä kehään heittelemään, Vilander kuittaa.

Näin ollen puntaroitavaksi jää, jatkaako Räikkönen uraansa kuluvan kauden jälkeen? Vilander tarkastelee asiaa monelta kantilta. Hän taustoittaa asiaa ensin kertomalla Räikkösen perustavanlaatuisesta ongelmasta.

– Tiedän, että Kimiä harmittaa vietävästi. Fiilistä ja ajohaluja olisi valtavasti, mutta kun ne laitteet eivät kulje. Se turhauttaa häntä aivan kamalasti.

– Siinä se ongelma on. Kimin on vaikea kaivaa motivaatiota jatkamiseen, jos lupausta Alfan paremmasta kyydistä tai edes valonpilkahduksesta tunnelin päässä ei ole näköpiirissä, Vilander sanoo.

Toni Vilander on Kimi Räikkösen ystävä ja Ferrarin sisäpiiriläinen.

Vilander ei usko, että Räikkönen jatkaa, jos Alfa Romeo ei saa parannettua kilpailukykyään. Räikkönen tuskin on valmis ajamaan toista kautta peräjälkeen jumbosijoista.

– Kimihän ei ole vain osallistuja, vaan hän haluaa pärjätä.

Kimi Räikkösen Alfa Romeo -ajokin vauhti ei ole vakuuttanut.

Mutta onko Alfa Romeo ainoa vaihtoehto? Voisiko Räikköselle vielä löytyä jokin muu talli F1:stä? Räikkönen on toki jo konkari, mutta hänellä on yhä markkina-arvoa ja mahdollinen siirto toisi kysymykseen tulevalle tallille valtavasti julkisuutta.

Vilander ei tyrmää ajatusta siirrosta. Räikköselle siirto toiseen talliin tässä vaiheessa uraa olisi kuitenkin äärimmäisen ”fundeeraamisen” paikka.

Räikkönen on profiloitunut etenkin italialaisen autoteollisuuden miehenä, sillä hän on kilpaillut viime vuodet sen tuotteilla eli Ferrarilla ja Alfa Romeolla. Lisäksi Räikkönen voitti maailmanmestaruutensa 2007 Ferrarilla. Hän on yhä edelleen Ferrarin viimeisin kuljettajien maailmanmestari.

Edellä mainitut asiat on pakko ottaa huomioon, jos loikka toisen tallin väreihin tulisi ajankohtaiseksi. Kannattaako jonkun ”kerran vielä pojat -projektin” takia näyttää selkää italialaiselle Fiat-Chrysler -konsernille ja sitä erittäin lähellä olevalle Ferrarille siirtymällä uran loppumetreillä muualle?

– Kimi on ollut hyvin lojaali Ferrarille ja Fiat-Chryslerille. Kimille on tilausta Ferrarin suunnalla ainakin tällaisena brändilähettiläänä ja voi siellä olla muutakin tarjolla sitten kun ajoura F1:ssä joskus päättyy. Sitä asiaa Kimi varmasti miettii nyt tosi tarkasti, Ferrarin sisäpiiriin GT-uransa kautta vuosia kuulunut Vilander toteaa.

Kimi Räikkönen otti huikkaa maailmanmestaruuden kunniaksi vuonna 2007 Brasiliassa – ja nimenomaan Ferrarin ajohaalareissa.

Vilanderin mukaan Räikkösen kannalta meneillään ovat nyt erittäin mielenkiintoiset ajat.

– Ratkaisuja on tehtävä tässä jossain kohtaa. Pikku hiljaa ne ajopaikat tuossa nyt menevät, Vilander sanoo.