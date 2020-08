Bottaksen ja Hamiltonin pomo vihjailee suunnitelmistaan – ”Tämä ottaa veronsa”

Toto Wolff on johdattanut Mercedeksen kuuteen peräkkäiseen valmistajien MM-titteliin.

Toto Wolff on johtanut Mercedeksen F1-tallia kaudesta 2013 lähtien.

F1-talli Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff epäröi jatkoaan saksalaistallin palveluksessa, uutisoi BBC.

Mercedeksen kuljettajina ajavat suomalainen Valtteri Bottas sekä MM-sarjaa johtava kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton.

Itävaltalainen Wolff on työskennellyt Mercedeksellä kaudesta 2013 lähtien. Sitä ennen 48-vuotias Wolff työskenteli Williamsin F1-tallissa.

Wolffin alaisuudessa Mercedes on noussut F1-sarjan ylivoimaiseksi ykköstalliksi. Mercedes on voittanut valmistajien maailmanmestaruuden kuusi vuotta perätysten, 2014–2019.

– Monet tekijät puhuvat jatkamiseni puolesta, mutta tämä ottaa veronsa. Ei ole syytä olla jatkamatta, mutta selvitämme, että missä roolissa, Wolff aprikoi BBC:lle.

Wolff kertoo, että on keskustellut jatkostaan Mercedeksen emoyhtiön Daimlerin hallituksen puheenjohtajan, ruotsalaisen Ola Källeniuksen kanssa. Wolff omistaa Mercedes-tallista 30 prosenttia.

Toto Wolff ja Valtteri Bottas (vas.) juhlistavat valmistajien MM-titteliä kaudelta 2019.

BBC kirjoittaa, että aiemmin Hamilton on kommentoinut haluavansa tietää Wolffin roolin ennen kuin tekee jatkosopimuksen Mercedeksen kanssa. Wolff ei kuitenkaan usko, että hänen päätöksensä vaikuttavat Hamiltonin jatkoon tallissa.

– Lewisin jääminen Mercedekselle on parasta mitä hän voi tehdä, ja sen hän haluaa tehdä. Hänellä on mahdollisuus saavuttaa suurta menestystä. On houkuttelevaa, että hän sanoo olevansa riippuvainen siitä, mitä minä teen, mutta hän ei tarvitse minua, Wolff totesi.

Wolff kertoo, että hänen täytyy pohtia hetki, miten F1-sarja on kehittymässä, mitä tapahtuu koronaviruksen suhteen ja mitkä ovat henkilökohtaiset syyt. Henkilökohtaisilla syillä Wolff viittaa etenkin avioliittoonsa.

– Vaimoni johtaa formula E -tallia, mikä tarkoittaa, että hän on paljon poissa. Ja minä olen ollut kahdeksan viime vuoden aikana 120 formulakisassa. Olemme pohtineet näitä asioita, Wolff paljastaa.

Toto Wolffin vaimo Susie Wolff on skotlantilainen ex-kilpakuski. Nykyisin 37-vuotias skotti toimii monacolaisen Venturi-tallin tallipäällikkönä formula E -sarjassa.