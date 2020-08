Panokset kovenevat F1:n MM-taistossa? Lewis Hamiltonin leiristä haiseva yllätys Valtteri Bottaksen ovelle

Valtteri Bottas raportoi elämästä F1:n ”leirintäalueella”.

Mercedeksen Valtteri Bottas turhautui kahtena edellisenä sunnuntaina formula ykkösten Silverstonen radalla ajetuissa kisoissa.

Ennen Silverstonen-kilpailuja voiton, kakkossijan ja kolmossijan ottanut Bottas jäi ensin 11:nneksi rengasepäonnen myötä ja viime sunnuntaina kolmanneksi paalupaikasta huolimatta.

Nyt edessä on Espanjan gp Barcelonassa, ja Bottas kaipaa onnistumista.

– Turhautuminen on todellakin oikea termi. Lopputulokset eivät olleet haluamiamme, varsinkaan toisessa Silverstonen kisassa, sillä paalulta lähtiessä ei voi tavoitella muuta kuin voittoa. Ne olivat kaksi hyvin erilaista viikonloppua, mutta loppujen lopuksi en pystynyt maksimoimaan kumpaakaan. Paljon jäi opittavaa ja opimmekin, ja nyt jatketaan eteenpäin, Bottas kuvaili tiedotustilaisuudessa torstaina.

Oppia on haettu etenkin renkaiden kulumisen hallintaan, ja Bottas luottaa, että oppi on mennyt myös perille. Pähkäiltävää on silti Kataloniassakin.

– Meillä on nopea auto ja olemme muita nopeampia joissain käännöksissä. Se ei kuitenkaan täysin selitä sitä, miksi meillä on enemmän rakkuloita renkaissa kuin muilla – siinä on jotain muutakin, luulen niin. Ja sitä yritämme ymmärtää yhä enemmän.

Lewis Hamilton ja hänen tallitoverinsa Bottas ovat korona-aikana asustelleet naapureina Mercedeksen "motorhomessa" kisaviikonloppujen aikana. Bottaksen mukaan elämä on vähän kuin leirintäalueella, ja luontokin on lähellä.

– (Hamiltonin koira) Roscoe jätti viime lauantaina ison pökäleen ihan oveni ulkopuolelle! Grillailin vähän iltaisin, ja Roscoe tuli aina nuuhkimaan, mutta en koskaan antanut hänelle mitään.

– Pidän motorhome-asumisesta, se on kuin leirintä-alueella. Eurooppalaiskisoissa olin ennen aina hotelleissa, mutta luulen, että tulevaisuudessa pidän motorhomen. Se on kuin silloin ennen kartingissa, joten hyviä muistojakin on, Bottas jutteli.

Mercedes-kuljettajien jäsentenvälisestä kilvasta odotetaan jälleen tiukkaa.

– Olen motorhomessa tyttöystäväni kanssa, ja hän tekee ruokaa iltaisin. Minä voin grillailla, se on mukavaa ja miellyttävää. Voimme katsoa elokuvia ja rauhoittua, ja se on tärkeää, sillä kisaviikonloput voivat olla aika hektisiä, Bottas raportoi.