Kimi Räikkönen kommentoi Sebastian Vettelin ahdinkoa – ”Tuolla tavalla se toimii tässä bisneksessä”

Kimi Räikkönen kertoi Alfa Romeon hitaudesta ja kommentoi Sebastian Vettelin ahdinkoa.

F1-veteraani Kimi Räikkösen alkukausi Alfa Romeon ratissa ei ole sujunut parhaalla mahdollisella tavalla: viisi kisaa, keskeytys sekä neljästi sijoilla 11–17. Ei siis pisteen pistettä.

Eikä kauden kuudenteen koitokseen, Barcelonassa ajettavaan Espanjan gp-viikonloppuun, liene välttämättä luvassa mitään äkillistä kohti parempaa.

– Olemme liian hitaita. Missä on menty vikaan? Luulen, että auton suunnittelussa. Toivoimme, että olisimme siinä, missä olimme viime kauden alussa, paljon paremmassa tilassa muihin talleihin verratessa. Mutta emme nyt ole, ja jotain on mennyt pieleen, Räikkönen pohti gp-viikonlopun alla.

–Tarvitsemme enemmän downforcea, tehokkaampaa sellaista, koska moottorimme on tämä... Se on mitä se on. Jos meillä olisi autossa paras kori, olisimme korkeammalla, mutta kun ei ole, sitä on parannettava. Tarvitsemme enemmän aeroa (aerodynamiikkaa), tehokkaampaa aeroa, Räikkönen totesi.

– Vaikeinta tässä on se, että ongelmia ei koskaan ratkaista helpolla tuosta vain. Se vie aikaa. Toivottavasti kohennamme askel askeleelta, ja pääsemme siihen, missä haluamme olla.

Sebastian Vettel elää hankalia aikoja urallaan.

Entiseltä Ferrari-kuski Räikköseltä udeltiin torstain tiedotustilaisuudessa myös saksalaissuuruus Sebastian Vettelistä, joka on Ferrarillaan koonnut vaivaiset kymmenen MM-pistettä kauden viidestä kisasta. Media halusi tietää Räikköseltä, kuinka musertavaa onkaan, kun Ferrari-kuljettaja ei vain pärjää.

– En ikinä huomannut sen olevan erilaista kuin missä tahansa muussa tallissa. Ehkä jos luet sanomalehtiä, sinusta tuntuu, että (Ferrarilla) on vähän vaikeampaa, mutta itse en koskaan seurannut noita juttuja. Tilanne on sama kuin meillä: emme pidä siitä (ettemme pärjää), tiedämme sen olevan vaikeaa, mutta se kuuluu tähän touhuun ja sellaista se nyt on, Räikkönen sanoi.

– Luulen, että kaikkien medioiden on hyvin helppoa kirjoittaa kovin sanoin, kun et pärjää hyvin. Mutta sitten pärjäät, ja oletkin yhtäkkiä heidän paras ystävänsä jälleen! Tuolla tavalla se toimii tässä bisneksessä.

– Olen varma, että hän (Vettel) ei ole kovin iloinen tästä tilanteesta, mutta sellaista se on kaikilla. No, Ferrari on Ferrari ja kaikki seuraavat aina sitä, varsinkin Italiassa. Mutta epäilen, ettei se vaikuta hänen työhönsä. Hän on ollut mukana tarpeeksi kauan tietääkseen, että joskus tämä on tällaista.