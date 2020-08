Tallipomo odottelee lisätietoja Kimi Räikköseltä – kehui vuolaasti suomalaisen korvaajaehdokasta

Alfa Romeon F1-tallin pomo Frédéric Vasseur odottelee Kimi Räikkösen päätöstä.

Vuoden 2007 maailmanmestari Kimi Räikkönen ja italialaiskuljettaja Antonio Giovinazzi ajavat toista kautta Alfa Romeon F1-tallin autolla. Kummallakaan ei ole sopimusta kaudesta 2021.

Formulavarikolla arvellaan, että Giovinazzin jatkaminen Alfa Romeolla on todennäköisempää kuin Räikkösen.

Alfa Romeon ranskalaisen tallipäällikön Frédéric Vasseurin mukaan vielä ei ole mitään kiirettä tehdä päätöksiä tallin ensi kauden kuljettajista.

– On vähän liian aikaista vielä. Minun on keskusteltava yhtiön osakkeenomistajien kanssa ja tiedettävä, mitä Kimi haluaa tehdä, Vasseur kertoi Beyond the Grid -postcastissa.

– En halua nyt häiritä tallia. Olisi pahimmanlainen skenaario lähteä nyt sellaisiin keskusteluihin. Haluan, että talli on houkutteleva kuljettajille. Meidän pitää ensin toipua nykyisestä tilanteesta.

Alfa Romeo on saanut kauden viidestä ensimmäisestä kilpailusta vain kaksi MM-pistettä. Ne toi Giovinazzi kauden avauskilpailussa Itävallassa.

Kokenut Nico Hülkenberg on yksi ehdokkaista Alfa Romeon uudeksi F1-kuljettajaksi. Hülkenberg ajoi Vasseurin alaisuudessa ennen nousuaan F1-tasolle.

Vasseur kehui vuolaasti saksalaiskuljettajaa.

– Varikolla oleva käsitys Nicosta on väärä. Hän on yksi lahjakkaimmista kuljettajista. Tunnen hänet erittäin hyvin.

– Kun voitat, silloin on aina helppoa. Jos kuitenkin aloittaa kauden kaukaa takaa, mutta pystyy nousemaan vähitellen, pitämään tallin motivoituneena, puskemaan kaikkia kavereita samaan suuntaan ja olemaan joskus jopa pomoaankin vahvempi, sellainen kaveri on todellinen johtaja. Nico pystyi siihen, Vasseur kehui Hülkenbergiä.

Hülkenberg on jälleen ilman ajopaikkaa. Koronaviruksesta toipunut Sergio Perez palaa perjantain harjoituksissa Hülkenbergin paikalle Racing Point -tallin toiseen autoon, kun sarja jatkuu Espanjan GP-viikonlopulla Kataloniassa.