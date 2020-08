Fanin kritiikki sai Mercedeksen puolustamaan Valtteri Bottasta – ”Hän on rikollisen aliarvostettu”

Valtteri Bottas sai työnantajaltaan tukea Twitterissä, kun kirpakka fani moitti suomalaisen saamaa jatkosopimusta.

Mercedes on ilmeisen tottunut näkemään kritiikkiä Valtteri Bottaksesta. Tai ainakin talli ryhtyi innolla puolustamaan kuskiaan kritiikiltä alkuviikosta Twitterissä.

Hopeanuolen suomalaisohjastajan menestys on paperilta katsottuna ollut kelpo luettavaa. Mutta kun vertailu kääntyy tallitoveri Lewis Hamiltoniin, niin Bottaksen CV kalpenee.

Bottas aloitti F1-kauden erinomaisesti voitolla Itävallassa, mutta sen jälkeen Hamilton on ottanut komennon. Viimeksi viime viikonloppuna Silverstonessa Bottas johti kisaa pitkään paalulta, mutta rengasongelmat ja huonot taktiset ratkaisut edesauttoivat Nastolan vauhtiveikon putoamisessa keulilta kolmanneksi. Max Verstappen ajoi voittoon.

Ainakin osa Mersun faneista on tympääntynyt Bottakseen. Fakta on, ettei hän ole pystynyt haastamaan Hamiltonia yhtä kipakasti kuin vuoden 2016 mestari Nico Rosberg – ainakaan vielä.

Silverstonessa hurmasi toinen Nico, Hülkenberg. Kilpailun jälkeen kävi ilmi, että Mercedes olisi värvännyt saksalaisen, jos Hamilton ei olisi siirtynyt talliin kaudeksi 2013.

Kun koronavirukseen sairastunutta Sergio Pereziä tuurannut Hülkenberg sijoittui Silverstonen aika-ajossa kolmanneksi, alkoi somessa kuulua perästä.

– Värvätkää hänet, heivatkaa Bottas ulos. Ottakaa joku, joka oikeasti saa jotain aikaiseksi parhaalla autolla, eräs fani kirjoitti.

Ilmeisen tottuneena Bottas-moitteisiin Mercedes kävi puolustusasemiin, pitkästi ja perusteellisesti.

– Me näemme paljon tällaisia mielipiteitä, Chris, emmekä yksinkertaisesti ole samaa mieltä. Valtteri on ollut avainasemassa tiimissämme vuodesta 2017 lähtien. Hän on ottanut voittoja ja paalupaikkoja. Hän on kerännyt enemmän pisteitä kuin yksikään toinen kuljettaja paitsi Lewis siitä lähtien, ja hän on auttanut meitä voittamaan kolme maailmanmestaruutta, Mercedeksen F1-tiimin tilillä kirjoitettiin.

Saksalaistiimi vihjasi, että Bottaksen harmaahko somepreesens saattaa olla osasyy siihen, miksi häntä ei pidetä kovin suuressa arvossa.

– Yritämme siis sanoa, että Valtteri on tiimin avainhenkilöitä. Rakastamme häntä tiimikaverina, ja hän on rikollisen aliarvostettu fanien keskuudessa, koska hänellä ei ole räiskyvää Instagram-tiliä.

Bottaksen some-elämän kohokohtia ovat satunnaiset päivitykset yhteisestä sattumuksista naisystävä Tiffany Cromwellin kanssa. Ilmeisesti työnantajankin mielestä Bottas voisi hieman terästää julkaisujaan sosiaalisessa mediassa.