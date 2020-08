Kimi Räikkönen palaa Ferrarille? F1:n sisäpiiriläinen ja ystävä väläyttää huimaa kuviota

Ferrarin sisäpiiriläinen Toni Vilander väläyttää IS:lle suomalaisittain erittäin mielenkiintoista kuviota legendaarisessa F1-tallissa.

Sebastian Vettelin, 33, viimeinen kausi Ferrarilla on ollut kärsimysnäytelmää.

Toukokuusta asti on ollut tiedossa, ettei Vettel jatka Ferrarin leivissä ensi kaudella. Jo tuolloin osattiin uumoilla, että kuluvan kauden kisoissa voidaan nähdä kipinöitä kuumaveriseksi tiedetyn Vettelin ja politikoinnistakin tunnetun Ferrari-tallin välillä.

Red Bullilla neljä mestaruutta napannut Vettel ei ole onnistunut tehtävässään Ferrarilla, eli tuomaan sille mestaruutta. Ja nyt Ferrarin kuljettajista Charles Leclerc on tallissa vahvemmassa asemassa kuin saksalainen.

Lähinnä jämäsijoista ajelevan Vettelin turhautuneisuus on jo johtanut siihen, että saksalaisen ja Ferrarin johdon välillä heitellään rapaa puolin ja toisin julkisestikin.

Nyt italialaismediassa on levinnyt tietoja siitä, että Vettel haluttaisiin pois Ferrarilta jo kesken kuluvan F1-kauden.

Ferrarin sisäpiiriin kuuluva GT-kuljettaja ja C Moren F1-asiantuntija Toni Vilander sanoo Ilta-Sanomille, ettei Vettelin ennenaikainen lähtö Ferrarilta ole tuulesta temmattu ajatus.

– Ärsyyntyneestä ja turhautuneesta Vettelistä ei ole mitään hyötyä Ferrarille. Hän ajelee pistesijojen ulkopuolella ja vauhtia ei ole. Tilanne on molemmille osapuolille erittäin vaikea juuri nyt. Ja F1-historia osoittaa sen, että kaikkea voi tapahtua – ja se koskee myös nelinkertaista maailmanmestaria Vetteliä, Ferrarin leivissä GT-autoilla kilpaileva Vilander sanoo IS:lle.

Samaan hengenvetoon Vilander, 40, heittää ilmoille suomalaisittain erittäin mielenkiintoisen kuvion. Polttopisteessä on Ferraria erittäin lähellä olevan Fiat-Chrysler -konserniin kuuluvan Alfa Romeon 40-vuotias konkarikuljettaja Kimi Räikkönen.

– Jos Vettel ei jatka koko kautta, niin meneekö Kimi ajamaan Ferrarille kauden loput kisat? Sillä tavallako se nyt menee, jo lapsuudestaan asti Räikkösen tuntenut Vilander tuumaa.

Et siis pidä lainkaan mahdottomana, että Kimi loikkaisi vielä kerran Ferrarin F1-ajokin rattiin ja ajaisi sillä GP-kisoja?

– Voi olla. Siitä minä olen ainakin varma, että kulisseissa käydään läpi eri skenaarioita. Siis sen varalta, että Vettel ei aja kuluvaa kautta loppuun.

F1-asiantuntijanakin tunnettu Toni Vilander on ajanut vuosia ammatikseen Ferrarin kilpa-autoilla.

Räikkösen Alfa Romeon vauhti on ollut kuluvalla kaudella surkeaa ja suomalaistähti on juuttunut häntäpään taistoihin. Vilanderin mukaan Räikkösen ajomotivaatio on silti korkealla ja ”fiilistä löytyy”.

MM-tittelin vuonna 2007 napannut Räikkönen on yhä edelleen Ferrarin viimeisin kuljettajien maailmanmestari. Hän siirtyi Ferrarilta Alfa Romeolle kauden 2018 jälkeen.

Räikkönen on ajanut Ferrarilla kahtena eri jaksona vuosina 2007–2009 ja 2014–2018.

– Kimi on aina ollut lojaali Fiat-Chryslerille ja Ferrarille, Vilander mainitsee ystävästään.