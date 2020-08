Mika Salolla selkeä näkemys Kimi Räikkösen F1-uran kohtalosta – ”Vauhti on ihan onnetonta”

Kimi Räikkösen vauhti on ollut tällä kaudella varsin vaisua Alfa Romeo -tallin hitaalla autolla.

Mika Salo uskoo, että Kimi Räikkönen vetäytyy F1-sarjasta tämän kauden jälkeen.

Lokakuussa 41 vuotta täyttävä Kimi Räikkönen ei ole hitaalla Alfa Romeolla vieläkään saanut yhtään MM-pistettä tällä kaudella.

Viime viikonloppuna Räikkönen jäi MM-sarjan 70-vuotisjuhlakilpailun aika-ajoissa viimeiseksi Silverstonen legendaarisella radalla. Kilpailussa Räikkönen pystyi nousemaan 15:nneksi, mutta pistesijat jäivät jälleen kauaksi.

– Alfa Romeon tilanne näyttää superhuonolta. Auto ei ole hyvä. Sen lisäksi he kärsivät vielä siitä, miten Ferrari on joutunut muuttamaan moottoriaan, entinen F1-kuljettaja Mika Salo sanoi puhelimitse Ilta-Sanomille.

Alfa Romeo käyttää Ferrarin F1-moottoreita.

– Autostahan se on kiinni. Kimillä ei ole tällä hetkellä hirveän hyvää motivaatiota. Ei varmasti hyvältä tunnu.

Formulapiireissä on jopa arveltu, ettei Räikkönen välttämättä jatka kautta loppuun asti. Salo ei sellaiseen ratkaisuun usko.

– Jos on ammattilainen, niin ei varmasti lopeta kautta kesken. Uskon kuitenkin, että tähän kauteen se Kimillä loppuu, Salo sanoi.

– On ihan selvää, että on vaikeaa löytää motivaatiota ajaa jostain sijasta 15. Kimi ajaa edelleen ihan hyviä kisoja, mutta vauhti on auton takia ihan onnetonta.

Salo toivoo, että Alfa Romeon toisena GP-kuljettajana seuraavalla kaudella on hänen oma suojattinsa, 20-vuotias Robert Shwartzman.

Nuoren venäläislahjakkuuden mahdollisuuksia päästä Alfa Romeolle parantaa se, että hän kuuluu Ferrarin kuljettaja-akatemiaan.

Tällä hetkellä Shwartzman on F2-sarjassa kolmantena.

– Shwartzmanilla on ollut viime aikoina huonoja kisoja, mutta toivon, että Alfa Romeo ottaa hänet tämän kauden jälkeen toiseksi kuljettajaksi, Salo sanoi.

Salo on seurannut pitkään läheltä Shwartzmanin kehitystä.

– Olen opettanut häntä siitä asti, kun hän oli 13-vuotias – ja yritän opettaa edelleen. Hän kuuluu SMP Racingin kuljettajiin. Hän on kehittynyt paljon parin viime vuoden aikana, aikuistunut ja alkanut käyttää enemmän järkeä ajamisessa.