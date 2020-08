F1-tuomio: Mersun alakulo piristi formuloita, muttei Valtteri Bottasta – ”Olisi mahtavaa nähdä Verstappen ja Hamilton tallikavereina”

F1-tuomio arvioi F1:n 70. juhlavuoden GP-viikonlopun onnistujia ja epäonnistujia.

Ilta-Sanomien toimittajaraati perkaa sunnuntain F1-kisan, joka päättyi Red Bullin Max Verstappenin yllätysvoittoon. Raadissa istuvat tällä kertaa Janne Aittoniemi, Joonas Kuisma ja Maisa Soininen.

Janne Aittoniemi

Tähti: Aika-ajojen jälkeen aika harva olisi lähtenyt lyömään vetoa siitä, että Max Verstappen nitistää Mercedeksen kaksikon Silverstonessa ihan ajamalla. Ehkä lentävä hollantilainen tulee sittenkin vielä ihan oikeasti mukaan mestaruustaisteluun. Kuuma keli auttaisi miestä myös jatkossa. Olisi mahtavaa joskus nähdä Verstappen ja Hamilton tallikavereina.

Puheenaihe: Alkukausi on ollut melko tylsä ja yllätyksetön. Mustat Mercedekset ovat olleet liian ylivoimaisia. Mestaritallin eilinen yllätystappio oli ehdottomasti kaivattu piristysruiske MM-sarjalle. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kuljettajana huimasti kasvanut Verstappen on edelleen Mercedeksen miesten ainoa todellinen haastaja.

Moka: Sebastian Vettelillä on paketti pahasti levällään. Sunnuntaina hän pilasi kisansa jo lähdön jälkeisellä pyörähdyksellään. Se oli ihan oma moka. Vaikka Ferrarien vauhti on välillä todella vaisua, Charles Leclerc on kuitenkin yltänyt sillä tänä vuonna jo kolmesti neljän parhaan joukkoon. Ferrari tuntuu olevan tällä hetkellä yhden auton talli.

Päänahka: Paalupaikoista ei ole Valtteri Bottakselle mitään todellista hyötyä, jos kisapituutta ajettaessa Hamilton tulee jatkuvasti aikaisemmin ruutulipulle. Bottas hävisi Hamiltonille jo neljännessä peräkkäisessä kisassa. Seuraavat GP-radat ovat Barcelona, Spa ja Monza. Hamiltonilla on niiltä radoilta 12 voittoa, Bottaksella ei yhtään.

Yllätys: Nico Hülkenbergin kolmas sija aika-ajoissa oli ehdottomasti positiivinen yllätys. Valitettavasti kisavauhti ei riittänyt tälläkään kertaa palkintopallisijaan, jota mies on jahdannut jo 178 F1-kisan ajan. Viides sija olisi ollut otettavissa, jos loppuhetkien varikkostoppia ei olisi tarvinnut tehdä. Vieläkö ”Hulk” saa F1-startteja?

Joonas Kuisma

Tähti: Red Bullin talli oli sunnuntaina kokonaisuudessaan loistava. Oli taktillinen neronleimaus lyödä Max Verstappenin autoon kovat renkaat heti startista. Renkaat antoivat hollantilaiselle etulyöntiaseman suhteessa pahimpaan kilpakumppaniin Mercedekseen. Verstappen lähti kisaan vasta neljännestä ruudusta, joten nousu korkeimmalle korokkeelle oli vaikuttava. Lisäksi parjattu kakkoskuski Alex Albon ajoi aggressiivisen kisan keskikastissa. Albon nosti itsensä yhdeksännestä ruudusta viidenneksi, mutta jäi silti hurjasti tallikaverilleen.

Max Verstappen oli sunnuntaisen F1-kisan ykköstähti.

Puheenaihe: Oliko Mercedeksen notkahdus Silverstonessa vain hetkellinen vai tuleeko Red Bull nyt tosissaan mukaan osakilpailujen voittotaisteluihin? Mercedes voitti kauden neljä ensimmäistä osakilpailua ylivoimaisesti ja kaikki viittasi Bottaksen paalupaikan jälkeen siihen, että trendi jatkuu F1:n juhlakisassa. Toisin kävi, Mercedes kulutti renkaansa puhki ja ylimielinen saksalaistalli kapsahti katajaan. Verstappenilta kysyttiin voiton jälkeen, onko alle saatu kehitettyä Mersun voittaja. Hän ei vielä ottanut kantaa, mutta lisätietoa saadaan Kataloniassa ensi viikonloppuna.

Moka: Valtteri Bottas kritisoi kilpailun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa kisastrategiaansa, eikä täysin syyttä. Ensimmäisten varikkopysähdysten jälkeen Lewis Hamilton pysyi radalla kymmenen kierrosta kauemmin kuin suomalainen tallikaverinsa. Siitä britti sai edun kisan loppuun. Bottaksen viimeinen ”stintti” venyi pitkäksi ja renkaista katosi pito. Saippuapaloilla liukastellut suomalainen oli Hamiltonille lopussa pelkkä suupala. Bottas putosi kolmanneksi – niin kisassa kuin kuljettajien MM-sarjassa.

Päänahka: Bottas skalpeerattiin – taas. Nastolalaisen olemus kisan jälkeisessä lehdistötilaisuudessa oli alakuloinen, vaikka hengityssuojain peitti puolet kasvoista. Mielentilan näki silmistä ja kuuli äänestä. Viikkoa aiemmin rengas oli räjähtänyt ja sijoitus oli 11:s. Sunnuntaina Bottas pääsi lähtemään kisaan paalupaikalta, mutta hävisi sekä Verstappenille että tallikaveri Hamiltonille. Hamiltonin johto Bottakseen MM-sarjassa venyi 34 pisteeseen, vaikka Bottaksella olisi ollut hieno sauma kuroa eroa. Jos ei voita paalulta, niin milloin sitten?

Yllätys: Moni toivoi yllättäjäksi Racing Pointin varakuskia Nico Hülkenbergiä, joka oli aika-ajoissa sensaatiomaisesti kolmas. Pikahälytyksellä F1-puikkoihin hypännyt saksalainen putosi kisan aikana seitsemänneksi. Sen sijaan Ferrarin Charles Leclerc hyppäsi neljä sijaa ylöspäin: kasiruudusta neljänneksi. Vaikka italialaistallin suorituskyky on surkea, Leclercin siivitti positiiviseen yllätykseen onnistunut taktiikka ja vuorenvarma kisaaminen. Ajamisen ilo kuului tiimiradiossa kisan jälkeen. Nuori monacolainen kiljui nelossijaa kuin voittoa.

Charles Leclerc oli Ferrarillaan neljäs.

Maisa Soininen

Tähti: Voiko se olla kukaan muu kuin Max Verstappen? Loistava kilpailu hollantilaiselta ja Red Bullilta! Verstappen lähti kisaan muita kuskeja kovemmalla rengasseoksella ja poikkeava taktiikka toi ansaitun palkinnon. Suomalaisittain oli harmi, ettei Valtteri Bottas pystynyt hyödyntämään paalupaikkaansa voittoon asti, mutta oli joka tapauksessa virkistävää nähdä voittajana joku muu kuin Mercedes-kuski. Eikä Verstappenin voitto ollut mikään onnenkantamoinen, vaan ykkössija perustui puhtaasti taktiikkaan ja kilvanajoon.

Puheenaihe: Renkaat, renkaat ja renkaat. Tai lähinnä Mercedeksen renkaat. Mikä mättää Mersulla, miksi pehmeät renkaat kuluvat luvattoman nopeasti? Sitä hämmästelivät niin Bottas kuin Lewis Hamiltonkin ja varmasti koko Mercedeksen varikkoväki. Oli renkaiden rakkuloita ja rengaskulumia, ja Verstappen pääsi yllättämään.

Moka: Voihan Vettel! Ferrarin kokeneella saksalaiskuskilla Sebastian Vettelillä on vaikeaa. 11:nnestä ruudusta startannut nelinkertainen maailmanmestari teki kisan entistä vaikeammaksi itselleen, kun hän pyörähti heti alussa omaa huolimattomuuttaan. Omat mokat yhdistettynä heikkoon Ferrariin tarkoitti sitä, että Vettelin viimeinen kausi Ferrarin ratissa jatkui painajaismaisena. Vettelin alakuloa korostaa vielä se, että tallitoveri Charles Leclerc otti autostaan maksimit irti ja ajoi neljänneksi. Vettelin loppusijoitus oli 12:s.

Sebastian Vettelillä on vaikeaa.

Päänahka: Red Bull päihitti Mercedeksen – vihdoin ja viimein! F1-kausi oli tähän asti sujunut niin Mercedeksen hallinnassa, että homma alkoi jo käydä tylsäksi. Sunnuntaina Red Bull pääsi kuitenkin loistavan taktiikkansa turvin pokkaamaan ykköstilan Max Verstappenille. Oli jo aikakin. Sai Mercedeskin huomata, ettei se voita kisoja automaattisesti vain nopeutensa turvin.

Yllätys: Ferrarin vaikeudet tiedetään, joten kahdeksannesta ruudusta lähteneen Charles Leclercin nelossijaa voi pitää pienenä yllätyksenä. Vai onko yllätys kuitenkin se, että suuren ja mahtavan Ferrarin kohdalla vaivainen nelossija – Leclercin sanoin – ”tuntuu kuin voitolta”. Niin tai näin, pientä helpotusta kuitenkin Maranelloon. Sitten kun talli vielä saisi hommat pelittämään erään saksalaisen kohdalla…