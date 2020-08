Kimi Räikkönen teki F1-historiaa – rikkoi Michael Schumacherin ennätyksen

Kimi Räikkönen teki 70-vuotiaan formulasirkuksen historiaa sunnuntain kilpailussa.

Alfa Romeon suomalaiskonkarista Kimi Räikkösestä, 40, tuli Silverstonen sunnuntain osakilpailun jälkeen kaikkien aikojen eniten kisakierroksia ajanut F1-kuljettaja, kertoo moottoriurheilua seuraava Lights Out -blogi Twitter-tilillään.

Sunnuntain kisassa 51 kierrosta kaasutellut Räikkönen on nyt ajanut 16 845 kierrosta. Räikkönen pudotti listalla toiseksi seitsenkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin, joka ajoi urallaan 16 825 kierrosta. Kolmantena on Fernando Alonso. Renault´n tallin riveissä ensi kaudella F1-radoille palaava espanjalainen on ajanut Lights Out -blogin mukaan kaikkiaan 16 788 kierrosta.

Räikkösen sijoitus sunnuntain kilpailussa oli 15.