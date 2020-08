F1-tähti Sergio Pérez rajussa sanasodassa poliitikon kanssa – ”Et tiedä mitä kunniallinen työ on”

Sergio Pérez on toistaiseksi ulkona formulakisoista koronavirustartunnan takia.

Sergio Pérez otti yhteen meksikolaisen poliitikon kanssa.

Racing Pointin autolla F1-sarjaa ajavalta Sergio Péreziltä jää tänä viikonloppuna toinen peräkkäinen kisa väliin positiivisen koronatestin takia.

Pérez sai tartunnan käytyään kisojen välissä kotimaassaan Meksikossa, jossa virus jyllää edelleen rajusti.

Pérez on saanut kritiikkiä varomattomuudestaan ja poistumisestaan kuljettajille Eurooppaan luodusta kuplasta. Yksi kriitikoista, meksikolainen poliitikko Daniel Ludlow Kuri, sai Pérezin hermostumaan Twitter-viestillään.

– Todella vastuutonta sinulta poistua kuplasta. Älä itke myöhemmin, kun saat potkut tallistasi. Todella huonosti toimittu Checo, Ludlow kirjoitti vastauksena Pérezin päivitykseen.

Kuljettajan vastaus oli tulikivenkatkuinen.

– Vastuuttomampaa on esittää mielipiteitään ilman tietoa. Noudatin kaikkia FIA:n ja tallini ohjeita. Ei ole minun syyni, että sain tartunnan, huomenna se voit olla sinä. Itkeä kun saan potkut? Haha, profiilistasi näkyvän perusteella et tiedä mitä kunniallinen työ on, Pérez vuodatti Twitterissä.

Pérez kertoo käyneensä Meksikossa vain tapaamassa sairasta äitiään, mutta Planet F1 -sivusto kertoo, ettei äiti välttämättä ollut ainoa ihminen, jonka hän tapasi reissullaan. Hänen on vihjailtu tavanneen Meksikossa sponsoreitaan ja joukon muita ihmisiä.

Pérezin sijaiskuljettajana on saksalainen Nico Hülkenberg.

Kuljettajan poissaolo ei ole otsikoissa tällä kaudella tiiviisti pysytelleen Racing Pointin ainoa ongelma. Talli sai perjantaina FIA:lta sakko- ja pistemenetysrangaistuksen Renault’n tekemän protestin takia. Tallia syytetään Mercedeksen auton kopioimisesta.

Lauantain aika-ajoissa Englannin Silverstonessa ajettavassa 70-vuotisjuhlaosakilpailussa Racing Point sai kuitenkin hyviä uutisia, sillä Hülkenberg sijoittui komeasti kolmanneksi. Tallin toinen kuljettaja Lance Stroll lähtee sunnuntain kilpailuun kuudennesta lähtöruudusta. Paalupaikalta starttaa Mercedeksen Valtteri Bottas.