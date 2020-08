F1-pomot vaativat kohutallille rankempaa rangaistusta – raju sanasota puhkesi: ”Hän ei tiedä, mistä puhuu”

Racing Point sai FIAlta rangaistuksen, johon oltiin tyytymättömiä molemmilla puolilla kopiontikiistaa.

FIA päätti eilen hyväksyä Renault’n tekemän protestin F1-talli Racing Pointin tämän vuoden autosta. Brittiläistallin todettiin kopioineen sääntöjen vastaisesti RP20-autonsa jäähdytysputket suoraan MM-sarjaa hallitsevalta Mercedeksen viime kauden W10-mallista.

Racing Point tuomittiin rangaistuksena 400 000 euron sakkoihin ja menettämään 15 MM-pistettä. Sääntöjen vastaisia jäähdytysputkia talli saa kuitenkin käyttää jatkossakin.

F1-piireissä päätös ja siitä seurannut rangaistus ei vaikuta kelpaavan oikein kenellekään. Racing Point näkee kokeneensa vääryyttä, ja kilpakumppanien mielestä rangaistus jäi kovin heppoiseksi.

Heti perjantaina Ferrari ilmoitti aikovansa tehdä FIAn päätöksestä virallisen valituksen. Tyytymättömien rintamaan liittyivät myöhemmin McLaren ja Motorsportin tietojen mukaan myös Renault.

McLarenin tallipomo Zak Brown ei säästellyt sanojaan kommentoidessaan kohua lehdistötilaisuudessa Silverstonen radalla.

– On mielestäni hämmentävää faneille, että laittomaksi Itävallassa todettu osa on yhä käytössä. He tietenkin väittivät, että ovat kopioineet (Mercedeksen) autoa valokuvan avulla. Dokumenttien perusteella on selvää, että se on hevonpaskaa, ja sen takia kaikki siihen autoon liittyvä on kyseenalaista, Brown tylytti Motorsportin mukaan.

Racing Pointin pomolla Otmar Szafnauerilla ei riittänyt kärsivällisyyttä Brownin väitteille.

– Zak Brownille se on hevonpaskaa, koska hän ei ole insinööri. Hän ei tiedä mistä puhuu, ja olen yllättynyt, miten vähän hän tietää formula ykkösten säännöistä. Hän vaikuttaa tietävän enemmän kilvanajon historiasta kuin F1:stä, Szafnauer latasi takaisin.

F1-kauden kiistanalaisin auto Nico Hülkenbergin ohjastuksessa Silverstonessa.

Racing Point ei ole vielä päättänyt, tekeekö se itse valituksen tuomiosta. Szafnauerin mukaan oikeustaistelun kulut saattaisivat nousta jopa alkuperäisiä sakkoja suuremmiksi.

Toisaalta mahdollisuus puhdistaa tallin nimi houkuttelisi. ”Pinkkien mersujen” pomo pitää yhä vakaasti kiinni siitä, ettei hänen tallinsa ole tehnyt mitään väärää.

– Se on yksinkertaisesti naurettavaa. Tallit kuten Haas ja Toro Rosso ovat aina saaneet datan lisäksi jäähdytysputkia ja malleja ja kaikkea mahdollista, ja heidän kohdallaan kaikki on kunnossa, mutta meillä ei? Se turhauttaa.

15 menetetyn pisteen myötä Racing Point tippui valmistajien MM-sarjassa Ferrarin ja Renaultin taakse kuudennelle sijalle. McLaren on aloittanut tasaisesta keskikastista parhaiten ja on pisteissä kolmantena.

F1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna toisella Silverstonessa ajettavalla osakilpailulla.