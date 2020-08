Mercedes ei ole suostunut allekirjoittamaan jatkosopimusta F1-sarjan kanssa – neuvottelut umpikujassa: ”Me olemme suurin uhri”

Tallipäällikkö Toto Wolff (vas.) on työskennellyt Mercedeksellä vuodesta 2013. Lewis Hamilton (oik.) on puolestaan voittanut Mercedeksellä viisi maailmanmestaruutta vuosien 2014–2019 aikana.

Mercedeksen tallipäällikköä Toto Wolffia kismittää, koska hänen mukaansa uusi sopimus F1-sarjan ja tallien välillä suosisi Ferraria.

Mercedeksen ja F1:n väliset neuvottelut tallin jatkosta sarjassa ovat ajautuneet umpikujaan, uutisoi muun muassa BBC.

Mercedes on sitoutunut F1-sarjaan, mistä kertoo muun muassa suomalaiskuski Valtteri Bottaksen kanssa solmittu tuore vuoden jatkosopimus. F1-organisaation tarjoamat ehdot kuitenkin hiertävät Mercedeksen tallipäällikköä Toto Wolffia, joten Mercedes ei ole suostunut allekirjoittamaan uutta Concorde-sopimusta.

BBC:n mukaan itävaltalainen tallipäällikkö sanoo Mercedeksen olevan uuden sopimuksen suurin uhri tulonmenetyksien suhteen.

The Race -sivustolle Wolff lateli vielä suorempaa tekstiä.

– Neuvotteluissa meitä ei ole kohdeltu, kuten meitä pitäisi, Wolff ärähti.

Uusi Concorde-sopimus tasoittaisi tallien välisiä tuloeroja. Vanhaa sopimusta on pidetty epäreiluna järjestelynä, jossa huipputallit saavat kohtuuttoman paljon palkintorahoja. Tämä taas on kasvattanut entisestään esimerkiksi Mercedeksen ja Red Bullin ylivoimaa.

Wolff kertoo, että Mercedes on erittäin tyytyväinen pyrkimykseen jakaa palkintorahat oikeudenmukaisemmin. Erityisesti Wolffia kuitenkin kismittää, kuinka uusi sopimus kohtelisi Ferraria.

– Sanoisin, että me olemme suurin uhri palkintorahojen menetyksen suhteen. Ferrari säilyttäisi edullisen asemansa. Red Bullin ja AlphaTaurin tulot tasapainottuisivat. Me kärsisimme eniten, kuuluu Wolffin tuomio uudesta sopimuksesta.

BBC:n mukaan takaraja sopimuksen allekirjoittamiselle on 12. elokuuta.

Wolff ja Valtteri Bottas (oik.) juhlistivat Mercedeksen saavuttamaa valmistajien maailmanmestaruutta viime syksynä Japanin GP:n jälkeen. Bottas nappasi Japanissa yhden kauden neljästä osakilpailuvoitostaan.

Wolff kokee, että Mercedes ansaitsee enemmän, sillä talli on hallinnut F1-sarjaa viime vuodet sekä kuljettajien että valmistajien pistetaulukoissa.

– Mielestäni Mercedes on edistänyt F1-sarjaa eniten viime vuosina. Meillä on kilpailukyvyn lisäksi kuljettaja, jolla on selvästi maailmanlaajuisin vetovoima. Siksi uudessa sopimuksessa on monia meitä epäilyttäviä kohtia niin lainsäädännöllisestä, kaupallisesta kuin urheilullisestakin näkökulmasta.

The Race -sivusto huomauttaa, että Wolff vetoaa julkisesti Lewis Hamiltonin vetovoimaan kritisoidessaan tulevaa Concorde-sopimusta. Mercedes ja Hamilton eivät kuitenkaan ole solmineet vielä jatkosopimusta, joka pitäisi Hamiltonin saksalaistallissa tämän kauden jälkeen.

Vanhassa sopimuksessa tallit saivat lisätuloja myös sen mukaan, kuinka kauan ne ovat F1-sarjassa ajaneet. Ferrari sai BBC:n tietojen mukaan viime kaudelta historiallisen merkittävyytensä vuoksi bonusrahaa noin 110 miljoonaa dollaria, eli reilut 93 miljoonaa euroa. Mercedes ja Red Bull saivat bonuksia reilut 59 miljoonaa euroa.

Nämä lisäansiot olisivat uudessa sopimuksessa selvästi pienemmät, mutta Wolffin mukaan Ferraria liiaksi suosivalla tavalla.