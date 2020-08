Max Verstappen tyrmäsi ikonisen F1-kisan poikkeuksellisen aikataulun: ”Aika tyhmää”

Imolan kahden päivän F1-viikonloppu ei maistu Max Verstappenille.

Legendaarinen Imola palaa marraskuussa F1-kilpailun näyttämöksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2006.

Klassisella radalla ajetaan kuitenkin harvinaisen tiiviillä aikataululla: kisaviikonloppu on tiivistetty kahden päivän pituiseksi ja normaalin kolmen harjoitussession sijasta Imolassa ajetaan vain yksi.

Kuljettajissa päätös on herättänyt kummastusta, etenkin kun kyseessä on suurimmalle osalle nykykuljettajista tuntematon rata. Kritiikkiä aikataulusta antoi torstaina muun muassa Red Bullin Max Verstappen.

– Jos tämä olisi tehty radalla, jonka tunnemme ja jolla olemme ajaneet nykypäivän autoilla, ongelmaa ei olisi. Loppujen lopuksi tilanne on sama kaikille, mutta mielestäni tämä on vähän väärin, Verstappen totesi Motorsportin mukaan.

Yleensä F1-viikonloppuna ajetaan kaksi harjoitusjaksoa perjantaina ja yksi lauantaina ennen aika-ajoja. Verstappen kaipaisi kaksia harjoituksia, vaikka niiden kestosta jouduttaisiinkin tinkimään.

– Antakaa meille kaksi sessiota asioiden setvimiseen yhden sijasta. Kahden päivän formaatti ei haittaa minua, mutta tarvitsemme kaksi harjoitussessiota. Olisi parempi ajaa kaksi tunnin harjoitusta kuin yksi puolentoista. Mielestäni tämä on aika tyhmää.

Verstappenin tallikaveri Alexander Albon oli samoilla linjoilla tallikaverinsa kanssa ja totesi, että kahden päivän viikonloppu olisi soveltunut paremmin kokeiltavaksi esimerkiksi Silverstoneen, jossa ajetaan viikonloppuna toinen perättäinen osakilpailu.

Imolassa ajettiin edellisen kerran F1-kilpailu vuonna 2006.

Toisaalta Imolan tiivis aikataulu tarkoittaa ainakin sitä, että yllättävien tulosten mahdollisuus kasvaa. Ferrarin Sebastian Vettel uskoo, että ikonisella radalla nähdään marraskuussa jännittävä kilpailu.

– Saamme kaikki saman verran aikaa päästä rytmiin ennen aika-ajoa. Siitä pitäisi tulla jännittävää. Auton asetuksien säätämiseen on normaalia vähemmän aikaa, mutta nykyään tiedämme joka tapauksessa, minkälainen auton pitää olla. Jos joku tuntuu väärältä, normaalisti muutoksiin aikaa on yli yön, mutta tällä kertaa ei. Muuten kaikki on samanlaista, Vettel pyöritteli Motorsportin mukaan.

F1-kauden viides osakilpailu ajetaan viikonloppuna Silverstonessa. Mercedeksen Lewis Hamilton johtaa MM-sarjaa 30 pisteen erolla ennen tallikaveriaan Valtteri Bottasta.