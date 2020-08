Mitä F1 merkitsee Kimi Räikköselle? Näin ”Jäämies” vastasi

Kimi Räikkönen, 40, on ollut pitkään mukana formulamaailmassa.

Kimi Räikkönen oli median haastateltavana ennen viikonlopun kisaa Silverstonessa.

Ensi viikonvaihteen kisa Silverstonessa on formula 1 -sarjan 70-vuotisjuhlakilpailu, ja merkkipäivän innoittamana Alfa Romeon Kimi Räikkönen joutui vastaamaan kysymykseen lajin merkityksestä itselleen.

– Tietenkin olen tehnyt tätä jo aika monta vuotta. Tämä on ollut iso osa elämääni mutta ei todellakaan koko elämäni. Nyt on kulunut jo 20 vuotta, mutta olin tietenkin välillä muutaman vuoden poissa ja tein muuta, mutta tämä on nykyään aika tavallista minulle, olen ollut täällä pitkän aikaa. Olen aina pitänyt kilpailemisesta, muusta paljon vähemmän, mutta siinäpä se, Räikkönen vastasi.

Formulasaavutuksistaan Räikkönen sanoi olevansa kaikkein ylpein maailmanmestaruudesta.

– Hyviä hetkiä on ollut paljon, mutta mestaruuden voittaminen tietenkin. Se on toinen syy, miksi olemme täällä, yritämme pärjätä ja voittaa mestaruuksia. Siinä se, Räikkönen sanoi.

Räikkönen oli viime viikonvaihteen Silverstonen kisassa maaliin ajaneista viimeinen, ja surkeasti sujuneen ajon kruunasi etusiiven hajoaminen. Räikkönen joutui haastattelussa palaamaan edelliskisan käänteisiin, joihin kuului myös liian myöhään peruttu kutsu varikolle.

– Ne kaksi asiaa olivat täysin erillisiä juttuja. Minua pyydettiin ja sitten käskettiin pysymään poissa, kun olimme turva-auton takana, mutta käsky pysyä poissa tuli liian myöhään enkä voinut tehdä enää mitään. Etusiivekkeestä emme vielä tiedä, miksi se petti. Tutkinta syistä jatkuu, jotta voimme varmistua, ettei sitä tapahdu uudelleen, Räikkönen sanoi.