Kommentti: Valtteri Bottas saa työrauhaa ja palkankorotuksen – mutta mitä uusi diili antaa Mercedeksen F1-tallille?

Valtteri Bottas on Mersun mies myös ensi F1-kaudella.

Valtteri Bottas sai sen minkä halusikin, eli aiempaa paremman työrauhan, kirjoittaa Tuomas Arkimies.

Valtteri Bottaksen, 30, torstaina julkistettu jatkosopimus Mercedes-Benzin F1-talliin oli odotettu. Tallipäällikkö Toto Wolff vihjaili siitä vahvasti aivan hiljattain.

Myös Bottas oli jo hyvän aikaa sitten tehnyt selväksi, että hän haluaa ensi kauden sopimuskuvionsa selväksi mahdollisimman pian. Bottas on myöntänyt julkisuudessa, että aiempina vuosina pitkälle venyneet sopimusspekulaatiot ovat syöneet miestä ja nakertaneet hänen omaa suorituskykyään radalla.

Tuoreen kontrahdin julkistuksen myötä Bottas saa aiempaa paremman työrauhan. Spekuloinnit hänen asemallaan hiipuvat, vaikka F1-sarjan haialtaassa ei voi koskaan olla täysin varma oikein mistään.

Bottas sai Mercedekselle jälleen vain vuoden sopimuksen. Siitä voi vetää johtopäätöksiä, mutta toisaalta vakituista kisakuljettajan paikkaa maailman parhaassa F1-tallissa ei voi millään muotoa väheksyä. Mersun F1-ajokin rattiin ei ihan joka poika pääse.

Lisää liksaa

Kontrahdin tarkkaa taloudellista arvoa ei paljasteta, mutta varmaa lienee, että Bottas sai palkankorotuksen. Näytöt ja F1:ssä kartutettu kokemus puhuvat isomman tilinauhan puolesta.

Bottas on ansainnut ajopaikkansa ja hyvän miehen lisänsä alkukauden näytöillään, vaikka MM-pisteiden keruussa aivan kaikki ei ole mennytkään niin sanotusti putkeen.

Lisäksi kaikki viittaa siihen, että yhteistyö tallitoverin, suurmestari Lewis Hamiltonin kanssa on sujuvaa ja harmonista.

Bottas osaa jo ottaa oman tilansa, mutta perusluonteeltaan hän on kuitenkin mutkaton ammattimies, joka ymmärtää tiimipelin ja ison F1-tallin realiteetit. Ja niihin realiteetteihin kuuluu se, että tallitoveri Hamilton on kuusinkertainen maailmanmestari, joka on kaasutellut Mercedes-Benzin voimanlähteiden vauhdittamilla ajokeilla koko hohdokkaan F1-uransa ajan.

Ainakin Mercedes-Benzin pomot tuntuvat arvostavan Hamiltonin ja Bottaksen yhteistyötä ja sen tuottamia tuloksia. Miksi siis lähteä väkisin muuttamaan jotain, jos pakottavia järkisyitä ei tunnu löytyvän?

Hamiltonin jatkosopimusta odotellessa.