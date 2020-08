Legendaarinen F1-vaikuttaja julistaa Lewis Hamiltonin historian parhaaksi kuskiksi – muutti kantaansa ja perusteli terävästi

Lewis Hamilton on historian paras kuljettaja, sanoo F1-persoona Murray Walker.

Maineikas F1-persoona Murray Walker muutti kantansa kaikkien aikojen parhaasta kuljettajasta.

Isobritannialainen Lewis Hamilton on kaikkien aikojen paras F1-kuljettaja. Tätä mieltä on F1-sarjan legendaarinen mediapersoona Murray Walker.

Walker kertoi näkemyksestään Australian GP:n In the Fast Lane -podcastissa, jota muun muassa Autosport-lehti siteerasi.

Walkerin mielestä Hamilton päihittää vertailussa nyt myös takavuosien kuljettajasuuruudet Ayrton Sennan, Michael Schumacherin ja Juan Manuel Fangion.

Voidaan sanoa, että 96-vuotiaalla Murraylla on näkemystä asiaan, sillä britti on työskennellyt moottoriurheilun parissa useita kymmeniä vuosia. Parhaiten hänet tunnetaan selostajan töistään Britannian yleisradioyhtiön BBC-kanavalta.

– Aiemmin vastaukseni kysymykseen kaikkien aikojen parhaasta oli Fangio. Nyt minun on sanottava, että Lewis Hamilton.

Murray Walker kuvattuna vuonna 2007.

Hamilton, 35, tavoittelee tällä kaudella uransa seitsemättä maailmanmestaruutta. Tällä määrällä hän sivuaisi Schumacherin ennätystä mestaruuksissa. Schumacherilla on hallussaan myös osakilpailuvoittojen ennätys 91:llä GP-voitolla. Hamiltonilla on niitä nyt 87.

– Jos katsotaan tilastoja, niin hänellä on jo enemmän paalupaikkoja kuin Michael Schumacherilla. Lewisin F1-uraa on jäljellä vähintään kolme vuotta, ellei hän satuta itseään tai lähde Mercedekseltä jostain syystä – tai elleivät he päätä lopettaa. Näin ollen jo tilastojen valossa hänestä tulee paras, Murray sanoi.

Murray myöntää, että eri aikakausien kuljettajatähtien vertailu on vaikeaa ja osin epäreiluakin. Silti kysymys kiehtoo monia – varsinkin kun Hamilton vaikuttaa kulkevan voitosta voittoon.

Murray ei halua nojata pelkästään tilastoihin, vaan tarjoaa mielenkiintoisen perustelun kannalleen Hamiltonin paremmuudesta esimerkiksi Sennaan ja Michael Schumacheriin verrattuna. Murrayn mielestä hänen maanmiehensä Hamilton ei ole sortunut samanlaisiin kiistanalaisiin ajoliikkeisiin kuin kaksi edellämainittua.

– Schumacher pysähtyi Monacossa (2006) tahallaan estääkseen Fernando Alonsoa ottamasta paalupaikkaa. Schumacher törmäsi mestaruudentavoittelussa Jaqcues Villeneuveen Jerezissä 1997 ja Senna Alain Prostiin Japanissa 1990.

– Lewis ei ole koskaan tehnyt sellaista. Hän on aina ajanut puhtaasti, Murray kokee.

Ayrton Senna Williams-tallin ajohaalareissa vuonna 1994.

Kolme mestaruutta urallaan voittanut Senna kuoli Imolassa 1994 tapahtuneessa onnettomuudessa 34-vuotiaana. Osa F1-intoilijoista pitää häntä ajotaidoiltaan jopa ylivertaisena. Taitonsa hän näytti etenkin mykistävillä aika-ajosuorituksillaan.

Vuonna 1995 kuollut Fangio voitti viisi maailmanmestaruutta 1950-luvulla. Hänen menestysvuosinaan piti olla todellinen hurjapää, sillä autokilpailujen turvallisuus oli tuolloin niin sanotusti lapsen kengissä.

Michael Schumacher, 51, ei ole ollut julkisuudessa vuonna 2013 tapahtuneen lasketteluonnettomuuden jälkeen.