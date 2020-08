F1-kuljettaja kertoi, miksi lopetti osallistumisen kohuttuihin polvistumisiin

Kevin Magnussen on ajanut Haas-tallissa kaudesta 2017 lähtien.

Britannian GP:n alkuseremoniat sujuivat jouhevammin kuin kahdessa aiemmassa kilpailussa.

Sunnuntaina ennen Britannian GP:tä Silverstonen lähtösuoralla nähtiin tutut rasisminvastaiset eleet. Suurin osa kuljettajista polvistui tukeakseen tasa-arvon edistämistä ja Black Lives Matter -liikettä.

Toisin kuin kolmessa aiemmassa kilpailussa, Haas-tallin tanskalaiskuljettaja Kevin Magnussen ei kuitenkaan polvistunut.

Magnussen kertoi hollantilaissivusto AD:n jutussa, ettei tuntenut oloaan enää mukavaksi polvistumiselettä tehdessään, sillä hän ei tue kaikkia aiheeseen liitettyjä poliittisia tavoitteita.

– En täysin tue Black Lives Matter -järjestön näkemyksiä. Mutta vastustan rasismia, ja siitä pitäisi päästä mielestäni eroon. Siksi polvistuin aluksi, 27-vuotias Magnussen sanoi.

Magnussen liittyi siis muun muassa Alfa Romeon Kimi Räikkösen ja Red Bullin Max Verstappenin seuraksi joukkoon, jotka eivät polvistuneet ennen kisaa. Kaikki pitivät Britannian GP:n alkuseremonioissa kuitenkin päällään totuttuun tapaan paitoja, joissa luki ”End Racism” eli ”Loppu Rasismille”.

– Mielestäni jokainen kuljettaja ja henkilö saa ilmaista omia ajatuksiaan haluamallaan tavalla, Magnussen tiivisti.

Magnussenin kisa Silverstonessa sunnuntaina päättyi lyhyeen tanskalaisen kolaroitua Red Bull -tallin Alexander Albonin kanssa.

MM-sarjaa johtavan Mercedeksen Lewis Hamiltonin lisäksi Ferrarin Sebastian Vettel on kritisoinut Kansainvälistä autoliittoa (FIA) ja kisajärjestäjiä siitä, etteivät ne tue kuljettajia riittävästi kamppailussa rasismia ja epätasa-arvoa vastaan.

– Me emme järjestä kisoja, joten en usko, että tämä on vain meidän etujemme mukaista. Ensimmäisen kilpailun jälkeen FIA hylkäsi meidät, sillä he eivät auttaneet meitä enää kampanjan organisoimisessa, Vettel kritisoi AD:n mukaan.

FIA oli kuitenkin ottanut kuljettajien toiveista onkeensa, sillä Britannian GP:ssä alkuseremoniat sujuivat jouhevammin. AD-sivusto kertoo, että ennen Britannian GP:tä kuljettajat saivat 17 minuuttia enemmän aikaa toteuttaa haluamansa eleet.