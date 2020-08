Video: Näin eturengas petti Valtteri Bottaksen F1-autossa – ”Jotain tapahtui”

F1-sarjan Twitter-tilillä julkaistu video osoittaa, miten Valtteri Bottas menetti kakkossijan Silverstonessa.

Valtteri Bottas oli tiukasti kiinni Britannian GP:n toisessa sijassa, kunnes vasen eturengas petti vain pari kierrosta ennen maalia.

Näin rengas hajosi Bottaksen mustasta Mercedeksestä:

– Jotain tapahtui... jotain tapahtui renkaalle, Bottas ilmoitti tiimiradiossa.

Myös Mercedeksen varikkomuurilla havaittiin rengasrikko hyvin nopeasti.

– Sinulla on rengasrikko vasemmalla. Verstappen on kahden sekunnin päässä. Varikolle, varikolle. Eroa on 28 sekuntia Leclerciin, suomalaiskuljettajalle vastattiin.

Bottas putosi palkintopallisijalta harmittavasti kokonaan MM-pisteiden ulkopuolelle ja sijoittui lopulta 11:nneksi. Tallikaveri Lewis Hamilton ajoi voittoon, vaikka hänkin kärsi rengasrikosta.

MM-sarjassa Hamiltonin etumatka Bottakseen on nyt 30 pistettä.