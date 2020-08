Kimi Räikkösen ja Alfa Romeon suhde rakoilee rajusti – korvaajaehdokkaana Mick Schumacher

Kimi Räikkösen uskotaan lähtevän Alfa Romeolta viimeistään kauden lopussa.

Ajaako Kimi Räikkönen tätä F1-kautta edes loppuun asti? Jopa sellainen kysymys nousi Silverstonessa esiin sunnuntain Britannian GP:n jälkeen.

Se oli tuskallinen kilpailu peränpitäjäksi ajautuneelle vuoden 2007 maailmanmestarille.

Räikkösen ja Alfa Romeon F1-tallin välinen suhde on tällä hetkellä heikommassa tilassa kuin koskaan ennen. Lokakuussa 41 vuotta täyttävä Räikkönen on tympääntynyt siihen, miten hitaan auton hän on tälle kaudelle saanut.

Verkkosivusto Inside Racing väitti jopa viikonloppuna, että Räikkönen aikoo ilmoittaa viimeistään tällä viikolla Alfa Romeo -tallin väelle, ettei hän enää halua sopimusta seuraavalle kaudelle.

Britannian F1-kilpailun aikana ei tuntunut jäävän epäselväksi, mitä Räikkönen ajatteli autostaan ja nykyisen tallinsa toiminnasta.

Räikkönen sai käskyn tuoda auton renkaidenvaihtoon, kun turva-auto oli tullut radalle Daniil Kvjatin melko rajunnäköisen ulosajon jälkeen.

Kun suomalaiskuljettaja oli jo ohjannut autonsa varikkotielle, Räikkösen ranskalainen kisainsinööri Julien Simon-Chautemps alkoi yllättäen huutaa tiimiradiossa:

– Pysy ulkona, pysy ulkona, pysy ulkona...!

Se oli liikaa Räikköselle.

– Hei, lopeta! Se on v**** liian myöhäistä nyt, voi v****!, Räikkönen räyhäsi.

Myöhemmin, kun kauden neljäs F1-kilpailu oli edennyt puolivälin paikkeille, Räikkönen jatkoi kiroiluaan.

– Mitä v***** tapahtuu takarenkaille?

Kisainsinööri Simon-Chautemps vastasi Räikköselle, että tuuli yltyy, ja samanlaisia ongelmia on muillakin.

Räikkönen ajoi sen jälkeen hitaimpia kierrosaikoja. F1-veteraanin kärsimykset eivät loppuneet vielä siihenkään.

Hän menetti osan autonsa etusiivestä ja saapui ruutulipulle viimeisenä maaliin ajaneena, sijalla 17.

– Kisan alussa luulin, että olisi mahdollisuus taistella edes jostakin, mutta emme pysyneet muiden vauhdissa. Etusiiven hajoamisella ei ollut enää loppujen lopuksi mitään merkitystä, Räikkönen harmitteli Motorsport-Totalin mukaan.

Räikkönen oli lopulta ainoa kuljettaja, joka hävisi kilpailun voittaneelle Mercedeksen Lewis Hamiltonille yli kierroksen.

Kauden neljän ensimmäisen kilpailun jälkeen Räikkönen on edelleen ilman MM-pisteitä.

Kun Räikkönen lähtee Alfa Romeolta ja samalla todennäköisesti koko F1-sarjasta, hänen paikkansa saattaa ottaa Ferrarin suojatti, Michael Schumacherin poika Mick Schumacher.

Ehdolla Alfa Romeolle on myös mm. Sergio Perez, mikäli hän menettää ajopaikkansa Sebastian Vettelille Racing Point -tallissa, joka muuttuu tämän kauden jälkeen Aston Martiniksi.