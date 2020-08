F1:n kopiointikohun piinaaman Racing Pointin johtaja myönsi: talli kävi Mercedes-kaupoilla – ”Protesti olisi hylättävä”

Renault’n tekemä protesti Racing Pointin ”vaaleanpunaisista mersuista” on yhä Kansainvälisen autoliiton käsittelyssä.

Racing Pointin tekninen johtaja Andrew Green uskoo yhä tallinsa toimineen säädösten mukaisesti.

F1-kauden murskaavan ylivoimaisesti aloittaneen Mercedeksen takana alkukauden kohutalli on ollut Racing Point.

Racing Point on valmistajien MM-pistetaulukossa neljännellä sijalla ennen tänään ajettavaa Britannian GP:tä. Kohua ovat aiheuttaneet etenkin Racing Pointin yhtäläisyydet Mercedeksen viime kauden F1-autoihin – Racing Pointin autoja onkin kutsuttu ”vaaleanpunaisiksi mersuiksi”.

Tämän vuoksi Renault-talli jätti 12. heinäkuuta protestin Kansainväliselle autoliitolle Racing Pointista.

Uusin käänne yhä kesken olevassa protestikäsittelyssä liittyy Racing Pointin jarrujen jäähdytysputkiin, joista on muodostunut Renault’n tekemän protestin ydin.

Jäähdytysputket eivät olleet ostokiellon piirissä vielä kaudella 2019, eli F1-tallit saivat laillisesti ostaa osia kilpailijoilta ja käyttää niitä. Ne kuitenkin lisättiin kaudeksi 2020 luetteloituihin osiin, jotka tallin on suunniteltava itse.

Nyt Racing Pointin tekninen johtaja Andrew Green on The Race -sivuston mukaan myöntänyt, että talli osti jäähdytysputket Mercedekseltä.

– Kansainvälinen autoliitto sai vierailunsa aikana kaikki tiedot jarrujemme osista. He vertasivat Racing Pointin jarrujen jäähdytysputkia Mercedeksen jarruihin ja siitä keskusteltiin, Green kertoo.

– He kommentoivat kuinka samanlaisia jäähdytysputket olivat kuin Mercedeksellä ja me kommentoimme, miksi ne olivat niin samanlaisia: koska me ostimme jäähdytysputket vuonna 2019, Green yllätti.

Racing Pointin tekninen johtaja Andrew Green (vas.) ei usko tallinsa rikkoneen sääntöjä. Kuvassa vasemmalta lukien myös tallin kuljettajat Lance Stroll ja Sergio Perez sekä tallipäällikkö Otmar Szafnauer.

Oleellinen kysymys kuuluukin, onko Racing Point toiminut väärin, mikäli talli hankki osat vuonna 2019, jolloin ne eivät vielä olleet ostokiellon piirissä.

Lisäksi Racing Point kertoo The Racen jutun mukaan tehneensä merkittäviä kehitystöitä jäähdytysputkien parissa, joten jarrut ovat erilaiset kuin viime vuonna, vaikkakin näyttävät visuaalisesti samoilta.

Green uskoo yhä vahvasti, että Renault’n tekemä protesti ei mene läpi.

– Lakimiehemme ovat työskennelleet asian parissa voimakkaasti viimeisen viikon aikana. Mielestämme protesti olisi hylättävä. Säännöt ovat melko selvät, ja voimme uskoa, että olemme tehneet kaiken säännösten mukaisesti.

Vuodet 2017–2019 Renault’lla ajanut Nico Hülkenberg sai pikahälytyksen Silverstonen kisaan.

Racing Pointin Lance Stroll starttaa päivän osakilpailuun Silverstonessa kuudennesta lähtöruudusta. 21-vuotias Stroll on kuljettajien pistetaulukossa kolmen osakilpailun jälkeen kahdeksantena.

Toista Racing Pointia Silverstonessa ajaa saksalainen Nico Hülkenberg, joka lähtee ruudusta 13. Hülkenberg, 32, sai pikahälytyksen F1-kisoihin, kun Racing Pointin meksikolaiskuljettaja Sergio Perez sairastui koronavirukseen.

Sunnuntain kisa käynnistyy kello 16.10. IS seuraa ajoja myöhemmin päivittyvässä seuranta-artikkelissaan.