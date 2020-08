Mervi Kallio on ollut miehensä kanssa yhdessä liki 30 vuotta – poikkeusvuosi muutti F1-kasvon arjen totaalisesti

Koronavirus on pitänyt Mervi Kallion kotimaassa, vaikka aiemmin hänellä on ollut liki 200 matkapäivää vuodessa. –Ehkä tietynlainen levottomuus on luonteenpiirteeni. Nautin, että maisema vaihtuu, ja pääsen tuonne maailmalle.

Suosikkitoimittaja Mervi Kallion mieli halajaa maailmalle poikkeuskevään jälkeen. Reissunaisen työ vaatii pitkältä parisuhteelta äärimmäistä luottamusta.

Formulatoimittaja Mervi Kallio harmittelee haastattelupäivän epävakaista säätä, sillä Etelä-Suomen yli pyyhkäissyt saderintama vaihtoi aamuksi suunnitellun golfkierroksen lyöntitreeniksi.

Kalliolla onkin ollut kesällä ruhtinaallisesti aikaa lempiharrastukselleen, sillä koronan takia formulakausi päästiin käynnistämään vasta heinäkuun alussa. Lisäksi tiukat rajoitukset pitävät C Moren tuotantotiimin toistaiseksi Pasilan kotistudiossa.

Ennen urheilutoimittajauraansa lentoemäntänä työskennellyt Kallio myöntää, että kevät oli reissunaiselle erikoinen.

– En ole aikuisiälläni ollut näin pitkään yhtäjaksoisesti Suomessa. Toisaalta tämä on ollut ihan mielenkiintoistakin ja erilaista. Elämässä on pysynyt säännöllinen rytmi, olen voinut syödä mitä haluan, treenata milloin itselleni sopii ja saanut nukkua omassa sängyssäni.

Vuosittain lähes 200 matkapäivän tahdilla normaalioloissa reissannut Kallio, 43, kuitenkin myöntää, että nyt menojalkaa vipattaa. Etenkin kun moottorit ovat käynnistyneet ja formulakausi pyörii täysillä sylintereillä.

– Ehkä tietynlainen levottomuus on luonteenpiirteeni. Nautin, että maisema vaihtuu, ja pääsen tuonne maailmalle. Nyt kotona ollessanikin tykkään aikatauluttaa elämääni. Kalenteri täyttyy helposti merkinnöistä, vaikka välillä olisi sauma ottaa kevyemminkin. Minua on vaikea löytää sohvalta löhöilemästä, ja olen vähän huono pysähtymään. Ehkä toivoisin, että osaisin välillä keskittyä vain olemiseen.

Mervi Kallio on viime kuukausina pystynyt viettämään paljon aikaa aviomiehensä Jonin kanssa.

Pian 30 vuotta aviomiehensä Jonin kanssa yhdessä ollut Kallio kertoo, että poikkeuskevät on ollut erilaista aikaa myös parisuhteen näkökulmasta. Mahdollisuuksia yhdessäololle ei ole tarvinnut koko ajan tarkastaa F1-kisakalenterista.

– Tykkäämme treenata myös yhdessä, joten nyt on ollut aikaa tennikselle ja golfille sekä myös ystävien tapaamiselle. Nämä ovat tietysti aivan ihania asioita.

Formulasirkus vie Kalliota tavallisesti matkoille useamman kerran kuukaudessa. Tämä luonnollisesti luo myös avioelämään omat erityispiirteensä.

– Totta kai tämä vaatii äärimmäistä luottamusta. Myös mieheni teki aiemmin reissutyötä, joten meillä on kokemusta tästä puolin toisin jo pitkältä ajalta. Nyt keväällä olemme olleet sattuneesta syystä paljon saman katon alla, ja onkin ollut ihana huomata, kuinka hyvin toisen kanssa viihtyy edelleen, Kallio myhäilee.

Pitkä kotonaolo on ollut hyvä pysähdys, mutta liikkuvaa ja levotonta sielua vetää maailmalle myös rakas työ. Alkanut kausi on Kalliolle viides moottoriurheilun kuninkuusluokan parissa, jonka erikoislaatuinen ilmapiiri on kietonut loviisalaislähtöisen toimittajan pauloihinsa.

– Työn kannalta formulamaailma on erittäin säännösteltyä ja hienovaraista. Kaikkeen pitää pyytää lupaa ja tallit sanelevat tarkasti, miten kuljettajia lähestytään. Varikolla pyörii myös paljon isoja egoja, jotka loukkaantuvat herkästi, mikäli asiat eivät mene heidän toivomallaan tavalla.

Pitkästä kaudesta ja välillä raskaaksikin käyvästä matkustelusta huolimatta Kallio kokee olevansa etuoikeutettu päästessään raportoimaan suomalaisten suosikkilajista.

– Ehdottomasti hienointa on se, että pääsen välittämään tunnelmia paikan päältä ihmisille. Formulajengi on yhtenäinen perhe, joka matkustaa yhdessä ympäri maailmaa koko pitkän kauden. Tiiviissä yhteisössä kollegat auttavat toisiaan, ja se on kuin pieni kupla, jossa viihdyn ja nautin tehdä töitä.

Työssään varikkotoimittajana Kallio törmää kuljettajien ja tiimihenkilökunnan lisäksi myös julkisuuden henkilöihin valtioiden johtajia myöden. Eräs kohtaaminen onkin jäänyt erityisesti mieleen.

– Bongasimme Bill Clintonin Yhdysvaltain osakilpailussa Austinissa, ja yritimme tietysti saada hänet haastatteluun turvamiesarmeijan estelyistä huolimatta. Yllättäen hän kääntyikin puoleemme ja tervehti kuulumisia kysellen. Unohdin siinä hetkessä ja rennon Clintonin edessä kaikki tekemäni tarkat suunnitelmat puhutella Yhdysvaltain entistä presidenttiä, ja taisin aloittaa haastattelun myös melko tuttavallisesti, Kallio nauraa.

Mervi Kallio on työssään haastattelut muiden muassa Valtteri Bottasta useasti.

Aikanaan jalkapallon perässä Helsinkiin ja Mäkelänrinteen urheilulukioon opiskelemaan tullut Kallio kertoo olevansa penkkiurheiluperheestä, jossa myös formulat kuuluivat säännöllisesti katselulistalle. Lajiin erikoistuminen vaati kuitenkin pitkää paneutumista sekä asiantuntevia mentoreita.

– Onneksi minulla on ollut tukenani upea tiimi ja hienot kollegat. Laji kuin laji, niin toimittajalta vaaditaan kuitenkin erilaista paneutumista kuin tavalliselta penkkiurheilijalta. Formula 1 on tuhansien yksityiskohtien laji, mutta olen päässyt hyvään oppiin alusta alkaen, mistä iso kiitos porukallemme.

Nainen moottoriurheilun maailmassa ei ole enää harvinaisuus, eikä Kallio näe sukupuolella olevan suurta merkitystä miehiseksi koetun lajin varikolla.

– Ehkä naisena voin saada jopa erilaisia vastauksia, kuin miehenä saisin. En kuitenkaan ole koskaan kokenut, että minua ei olisi arvostettu tai kunnioitettu työssäni sukupuoleni takia. Jos mokaa, niin totta kai siitä saa kuulla, mutta sillä ei ole silloin väliä oletko mies vai nainen. Lähtökohta on kuitenkin, että olen toimittaja, ja koetan tehdä työni niin hyvin kuin mahdollista.

Tämänhetkisen tiedon perusteella Kallio joutuu kuitenkin elämään formulahuumaa etänä vielä jonkin aikaa. Huhut ovat tuomassa yleisöä kisakatsomoihin aikaisintaan elo-syyskuun vaihteessa. Tuolloin myös Kallio pääsisi pakkaamaan matkalaukkunsa ja nauttimaan lähtösuoran maagisesta tunnelmasta.

– Lähdön hetkellä tunnen adrenaliinin itsellänikin nousevan. Tunnelma on odottava ja sähköinen. Kerta toisensa jälkeen se on yhtä mahtavaa. Ja sitä tunnetta on jo ikävä.