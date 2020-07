Kimi Räikkönen oli F1-harjoitusten positiivinen yllättäjä – lausui silti skeptisen kommentin

Räikkönen ylsi yllättäen kärkikymmenikköön.

Ennakkosuosikki Mercedes jäi F1:n Britannian gp:n perjantain harjoituksissa yllättäen Racing Pointin ja Red Bullin taakse, mutta Valtteri Bottas ei ole huolissaan tallinsa asetelmista Silverstonessa. Bottas uskoo edelleen kärkisijoihin lauantain aika-ajoissa.

MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton ja tallitoveri Bottas olivat päivän ensimmäisissä harjoituksissa sijoilla kolme ja kuusi. Iltapäivällä 36 asteen helteessä Bottas oli kolmas ja Hamilton viides. Suomalainen jäi kärkiajan tehneestä Racing Pointin Lance Strollista 0,157 sekuntia.

– Etenkin ensimmäisissä harjoituksissa auton tasapainon kanssa oli vähän hankalaa, joten meillä on vielä töitä tehtävänä. Mutta toisissa harjoituksissa tunne auton kanssa ei ollut hassumpi, Bottas kertoi.

– Erot ovat aika pieniä ja yleensä pystymme tekemään hyvän harppauksen aika-ajoihin. En ole huolissani, koska yleistuntuma on hyvä. Racing Point ja Red Bull vaikuttavat myös aika vahvoilta, mutta huomenna on ihan erilaiset olosuhteet, rata on paljon viileämpi.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen kuului päivän positiivisiin yllättäjiin olemalla kymmenes. Räikkönen jäi kärjestä alle 0,9 sekuntia.

– Kierrosajat näyttävät lupaavammilta. Toivottavasti olemme paremmissa asemissa kuin viime kisoissa. Toistaiseksi on mennyt hyvin, mutta tämä on vasta perjantai, Räikkönen sanoi.

Harjoitusten kakkonen Strollin jälkeen oli Red Bullin Alexander Albon, joka jäi kanadalaisesta alle 0,1 sekuntia. Albonille jäi kuitenkin mietittävää, sillä hän pyörähti ulos radalta ja romutti autonsa, menettäen näin arvokasta ajoaikaa.

Albonin tallitoveri Max Verstappen oli aamupäivän harjoitusten nopein, mutta jäi iltapäivällä 14:nneksi, kun hänen nopea kierroksensa meni pieleen ruuhkan takia.

Lyhyellä varoitusajalla Racing Pointin rattiin hypännyt saksalaiskuski Nico Hülkenberg oli seitsemänneksi nopein. Hän jäi tallitoveri Strollista reilut 0,6 sekuntia. Täksi kaudeksi ilman tallipaikkaa jäänyt Hülkenberg tuuraa Sergio Pereziä, jolla todettiin koronavirustartunta.

Ferrarin päivä oli kaksijakoinen: Charles Leclerc kiilasi iltapäivällä Mersujen väliin neljänneksi, mutta Sebastian Vettel menetti valtaosan harjoituksista teknisten ongelmien takia.