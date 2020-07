F1-manageri ei ymmärrä, mistä Kimi Räikkösen surkea vauhti aika-ajoissa johtuu: ”Hänestä ei ollut lainkaan hauskaa”

Beat Zehnderin mukaan Alfa Romeon hitaus johtuu auton kokonaispaketista.

Alfa Romeon manageri Beat Zehnder ei peittele F1-tallinsa vaikeuksia MM-sarjan alkuvaiheessa.

– Ymmärsimme tänä vuonna varhain, että kokonaispakettimme ei toimi toivotulla tavalla. Meidän pitää nyt työskennellä paremmin kuin kilpailijamme. Tähänastiset suorituksemme, etenkin Budapestin GP:ssä, eivät ole hyväksyttäviä, Zehnder kommentoi sveitsiläistabloidi Blickille.

Alfa Romeo on kolmen osakilpailun jälkeen kerännyt valmistajien MM-sarjassa vain kaksi pistettä, joista molemmat on tuonut italialaiskuski Antonio Giovinazzi. Kimi Räikkönen on yhä nollilla.

Räikkönen joutui lähtemään toissa sunnuntain Unkarin osakilpailuun viimeisestä lähtöruudusta. Blick kysyi Zehnderiltä, miten ”Jäämies” surkeaan aika-ajoonsa suhtautui.

– Kimi on kilpailija. Hän tekee töitä ihan yhtä kovaa kuin aina ennenkin. Hänestä ei tietenkään ollut lainkaan hauskaa lähteä ajamaan viimeiseltä sijalta. Mutta ei hauskaa ollut kellään muullakaan tiimissä. Me kaikki haluamme parantaa mahdollisimman nopeasti, Zehnder sanoi.

F1-sarjan autot, joissa on Ferrarin valmistama moottori, ovat olleet tämän kauden suurimpia alisuorittajia. Italialainen voimanlähde löytyy Alfa Romeon lisäksi Ferrarin ja Haasin autosta. Zehnder ei kuitenkaan vyörytä syytä Alfan ongelmista vain moottorin ylle.

– On kyse kokonaisuudesta. Emme vielä ymmärrä eroa aika-ajojen ja kisan välillä. Yhdellä kierroksella auto ei kulje, mutta nopeimmilla kisakierroksilla Unkarissa Giovinazzi oli 11. nopein ja Kimi 12. sijalla. Kisoissa pystymme ajamaan hyviä keskikastin aikoja jopa vanhoilla renkailla. Analysoimme intensiivisesti, mistä ero johtuu.

Alfa Romeon ongelmat eivät lupaa tallille hyvää, sillä formuloiden MM-sarjassa ajetaan samoilla automalleilla myös ensi kausi.

Kimi Räikkösellä ja Alfa Romeolla on ollut vaikea alkukausi.

Zehnder, 54, on työskennellyt Sauberin F1-tallissa yli 30 vuoden ajan. Sveitsiläistallin nimi on nykyään sponsorisyistä Alfa Romeo Racing. Zehnder on Räikkösen pitkäaikainen luottohenkilö.

Formuloiden MM-sarja jatkuu perjantaina Ison-Britannian GP:n harjoituksilla.