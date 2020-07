Potkiiko F1-talli nopeamman kuljettajansa ulos Sebastian Vettelin tieltä? ”Tiedän, että asiat voivat aina muuttua”

Sebastian Vettelin ensi kauden talli on ollut F1-alkukauden kuumimpia puheenaiheita.

Sebastian Vettelin on huhuttu siirtyvän Aston Martiniksi nimensä vaihtavaan talliin.

Saksalaiskuljettaja Sebastian Vettelin ensi kauden F1-talli voi ratketa vielä heinäkuun aikana. Vettelin jatko formula ykkösissä on ollut kesän kuuma peruna sen jälkeen, kun selvisi ettei nelinkertainen maailmanmestari jatka tämän kauden jälkeen Ferrarilla.

Ennen heinäkuun puolivälissä ajettua Unkarin GP:tä levisi huhuja, joiden mukaan Racing Point eli ensi vuonna Aston Martiniksi muuttuva F1-talli tavoittelisi 33-vuotiasta Vetteliä riveihinsä.

Racing Pointin kuljettajina toimivat tällä hetkellä Lance Stroll ja Sergio Perez. Spekulaatioiden mukaan meksikolaiskuljettaja Perez joutuisi tekemään tilaa Vettelille.

30-vuotiaan Perezin nykyinen sopimus tallinsa kanssa kestää kauden 2022 loppuun saakka. Sopimuksessa on kuitenkin erinäisiä pykäliä, jotka mahdollistavat sen purkamisen.

Italialaissivusto FormulaPassion kirjoittaa, että Racing Pointin pitää tehdä heinäkuun viimeiseen päivään mennessä päätös, käyttääkö se meksikolaiskuljettajan sopimukseen sisältyvän purkupykälän.

Racing Pointin pitää lähteiden mukaan päättää vielä heinäkuun aikana Sergio Perezin sopimuksen kohtalosta.

Aiemminen Vettel vahvisti ESPN:lle, että hän on puhunut mahdollisesta siirrosta Racing Point -tallin kanssa huolimatta Perezin ja Strollin sopimuksista.

– Olen ollut F1-piireissä pitkään, joten tiedän, että asiat voivat aina muuttua. Lisäksi minun täytyy tehdä omat päätökseni ja katsoa, onko siltä suunnalta jotain sopivaa tarjolla, Vettel pyöritteli.

Ensi vuodeksi siis Aston Martiniksi nimensä vaihtava talli on aloittanut F1-kauden hienosti. Valmistajien pistetaulukossa Racing Point on neljäntenä Mercedeksen, Red Bullin ja McLarenin jälkeen.

Kuljettajien taulukossa Perez johtaa tallikaveriaan 21-vuotiasta Strollia. Myös viime kaudella Perez oli selvästi tallikaveriaan nopeampi.

Kanadalaisen Strollin paikka vaikuttaa kuitenkin kiveenhakatulta, sillä F1-tallin omistajana toimii hänen isänsä Lawrence Stroll.

Liikemies Lawrence Stroll (oik.) investoi talvella Aston Martiniin. Vasemmalla hänen poikansa, Racing Point -kuljettaja Lance Stroll.

ESPN kirjoittaa, että hyvistä sijoituksista huolimatta Racing Point ei ole kauden ensimmäisissä kisoissa pystynyt täysin hyödyntämään autojensa potentiaalia. Perezin virheet Unkarin GP:n alussa ja niitä seurannut seitsemäs sija (Stroll sijoittui neljänneksi) tulivat pahimpaan mahdolliseen paikkaan, kun spekulaatiot Vettelin siirrosta talliin olivat kiihtyneet.

– Lance on syy, miksi Lawrence on investoinut formula ykkösiin. Niinpä perheen näkökulmasta olisi hullua, mikäli hänelle ei tarjottaisi mahdollisuutta nyt, kun tallilla on kilpailukykyinen auto, ESPN:n toimittaja Jose Antonio Cortes muotoilee.

F1-kausi jatkuu viikonloppuna Silverstonessa.