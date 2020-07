Lando Norris on MM-sarjassa yllättäen peräti neljäntenä kauden kolmen ensimmäisen kilpailun jälkeen.

McLaren-tallin F1-kuljettaja Lando Norris ei usko lainkaan Valtteri Bottaksen mahdollisuuksiin tämän kauden MM-taistelussa.

Formula ykkösten MM-sarjassa neljäntenä oleva Lando Norris, 20, pitää täysin mahdollisena, että hänen maanmiehensä, Mercedeksen englantilaistähti Lewis Hamilton voittaa kauden kaikki jäljellä olevat F1-kisat.

Mercedes on ollut kauden ensimmäisissä kilpailuissa nopein F1-auto.

– Odotanko Lewisin voittavan jokaisen kisan? En näe mitään syytä, miksi hän ei pystyisi siihen, ellei tapahdu jotain erikoista eikä hän loukkaa itseään, Norris sanoi Planet-F1 -sivuston mukaan brittitoimittajille Silverstonessa.

– Hän on parempi kuljettaja kuin Bottas, ja on osoittanut sen viime vuosina. Jos molemmat lähtevät viivalta hyvin liikkeelle, Lewisillä on erittäin hyvät mahdollisuudet (voittaa jokainen kisa).

MM-sarjaa johtava Hamilton on viisi pistettä Bottasta edellä ennen ensi viikonloppuna Silverstonessa ajettavaa Britannian GP:tä.

Kuudesta edellisestä Britannian F1-kisasta Hamilton on voittanut peräti viisi.

– Lewis ajaa hyvin paljolti vain yhtä autoa vastaan, ja se on hänen tallikaverillaan, joten jos hän ei tule ensimmäisenä maaliin, niin luultavasti aina vähintään toisena, Norris sanoi.

Tällä kaudella Hamilton on voittanut tähän mennessä kaksi F1-kilpailua ja Bottas yhden.