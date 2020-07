Minardilla ajanut entinen F1-kuski Esteban Tuero joutui rajuun yhteentörmäykseen Argentiinassa.

Entinen F1-kuljettaja Esteban Tuero joutui vakavaan moottoripyöräonnettomuuteen kotimaassaan Argentiinassa, uutisoivat muun muassa autourheilusivusto Motorsport.com ja argentiinalainen La Nación -lehti.

Onnettomuus tapahtui viime tiistaina Buenos Airesissa. Kyseessä oli kolari Tueron ja toisen moottoripyöräilijän välillä. Mediatietojen mukaan 42-vuotias Tuero kärsi kolme luunmurtumaa: solisluun, ranteen ja kylkiluun. Kylkiluumurtuman vuoksi Tuero leikattiin keskiviikkona.

La Naciónin mukaan perhe on kertonut, että Tueron leikkaus ja hoito ovat sujuneet hyvin eikä hän ole hengenvaarassa. Hän on toipumassa sairaalassa.

Onnettomuus tallentui videolle, joka on jaettu julkisuuteen ja jonka esimerkiksi La Nación on julkaissut verkkosivuillaan. Video näyttää, kuinka toinen motoristi on lähdössä tiensivusta tehden huolimattoman U-käännöksen vastakkaiselle kaistalle. Motoristi kääntyy suoraan kovaa vauhtia kaistallaan ajavan Tueron eteen. Törmäys on raju, ja esimerkiksi Tueron moottoripyörä liukuu sen jälkeen eteenpäin useita kymmeniä metrejä.

Tuero ajoi F1-sarjassa kaudella 1998 Minardilla 16 osakilpailua. Lyhyen F1-uransa jälkeen hän siirtyi ajamaan kilpaa Argentiinan TC2000-, Turismo Carretera -, Top Race - ja Turismo Nacional -luokkiin.