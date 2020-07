Brasiliassa tulistuttiin F1-kilpailun peruutuspäätöksestä – ”Emme voi hyväksyä perusteluja”

Brasilian GP:n promoottori Tamas Rohonyi tuohtui F1-sarjan päätöksestä peruuttaa Interlagosin radalla ajettava kilpailu koronatilanteen takia.

Formula ykkösten johtoporras ilmoitti perjantaina, että koronan runtelemalla kaudella 2020 ei ajeta yhtäkään osakilpailua Pohjois- tai Etelä-Amerikassa.

Päätös oli odotettu, mutta ainakaan Brasiliassa sitä ei otettu mukisematta vastaan. Brasilian GP:n promoottori Tamas Rohonyi purki turhautumistaan lauantaina Motorsport-sivuston haastattelussa.

– Päätös ei tullut meille ensinnäkään yllätyksenä, mutta minun täytyy sanoa, että perusteluja emme voi hyväksyä. He puhuvat Brasilian virustilanteesta, mikä on sama kuin vertailisi Kaliforniaa ja Floridaa, Rohonyi totesi viitaten Brasilian mittavaan pinta-alaan.

Brasilia on keikkunut viime viikot koronatartuntatilastojen kärkipäässä, mutta Rohonyn mukaan tilanne on parempi Sao Paulossa, jossa Interlagosin legendaarinen rata sijaitsee.

– Meillä on kaikki numerot Sao Paulon kaupungille ja osavaltiolle. Tämä data on jaettu FIAn lääketieteelliselle komissiolle, ja lukemat ovat todella hyvät. Itse asiassa Sao Paulon ja jopa Brasilian lukemat ovat väkilukuun suhteutettuna paljon paremmat kuin Englannin. Kun sitten lukee peruutusilmoitusta jonka eilen saimme, ei se ole perusteltu. Se on selkeästi lähes keksitty syy peruuttaa kisa.

Rohonyi kertoo, että Brasilian julkisista varoista on käytetty tänäkin vuonna 8 miljoonaa dollaria Interlagosin radan ylläpitämiseen. Kun nykyinen sopimus radan ylläpidosta päättyy tähän kauteen, voi olla mahdollista, ettei Interlagosilla jatkossa formula ykkösiä ajeta.