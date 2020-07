F1-kalenteri täydentyi kolmella osakilpailulla – samalla vahvistettiin usean kisan peruuntuminen

Kauden 2020 F1-sarjan kalenteriin on nyt vahvistettu 13 osakilpailua.

F1-kalenteri on nyt selvillä lokakuun loppuun saakka.

Kauden 2020 F1-kalenteria on täydennetty kolmella kilpailulla. F1-sarja vahvisti uutisen perjantaina virallisilla nettisivuillaan.

Lokakuun 9.-11. kilpaillaan Saksassa Nürburgringin radalla. Viimeksi radalla on ajettu F1-osakilpailu vuonna 2013. Tuolloin voittoon kotimaassaan ajoi Red Bullin Sebastian Vettel. Tällä kaudella Vettel ajaa Ferrarin tallissa.

Kaksi viikkoa Saksan osakilpailun jälkeen, lokakuun 23.-25. ajetaan Portugalissa Portimaon radalla. Algarvessa ei ole ennen ajettu F1-osakilpailua.

Motorsport-sivusto kertoo, että Portimaon radalla on kuitenkin ajettu F1-testejä. Lisäksi muun muassa Mercedeksen suomalaiskuski Valtteri Bottas on kisannut Portimaossa ajaessaan formula 3 -sarjaa.

Viikko Portugalin jälkeen F1-sirkus kilpailee Italiassa legendaarisella Imolan moottoridalla. Imolassa järjestettiin F1-kisa aiemmin vuosina 1980–2006.

F1-sarjan paluussa Imolaan on historian siipien havinaa. Kuvassa etualalla kiitää englantilainen Damon Hill, joka voitti Imolassa kaudella 1995.

Näiden lisäysten myötä F1-kalenterissa kaudelle 2020 on nyt 13 kilpailua. F1-sarja on aiemmin ilmoittanut, että tavoitteena on ajaa 15–18 kilpailua, jolloin kausi päättyisi joulukuun puolivälissä.

Kausi käynnistyi koronaviruspandemian vuoksi vasta heinäkuussa Itävallassa. Kolmen ajetun osakilpailun jälkeen MM-sarjaa johtaa Mercedeksen Lewis Hamilton. Avauskisan voittanut Bottas on toisena.

F1-sarja vahvisti samalla, että koronaviruksen vuoksi F1-sarjaa ei kaudella 2020 ajeta Pohjois- tai Etelä-Amerikassa.

Alkuperäisen kisakalenterin mukaan tälle kaudelle oli merkattu kilpailut Kanadan Montrealiin, USA:n Austiniin, Meksikon pääkaupunkiin Mexicoon sekä Brasilian Sao Pauloon.

– Olemme iloisia, että olemme pystyneet edistymään kauden 2020 suunnitelmien viimeistelyssä ja toivotamme innolla tervetulleeksi Nürburgringin, Portimaon ja Imolan vahvistettuun kisakalenteriin, totesi F1-sarjan toimitusjohtaja Chase Carey.

– Haluamme myös osoittaa kunnioitusta uskomattomille kumppaneillemme Amerikassa ja toivomme saavamme heidät takaisin ohjelmaan ensi kaudella, Carey mainitsi.